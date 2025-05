Lyon - Lens (1-2) : L'OL surpris à domicile et distancé dans la course à la LDC

Lyon vs Lens

Sous le déluge, un rêve s’éteint. Lyon pensait tenir un souffle, Lens lui a volé la lumière d’un éclair venu d’ailleurs. Cruel épilogue.

Il y a des soirs où le ciel semble vouloir laver les illusions. Ce dimanche, sur la pelouse détrempée du Groupama Stadium, une pluie diluvienne a accompagné le crépuscule des ambitions lyonnaises. Longtemps, l’OL a cru pouvoir dompter son destin et la résistance lensoise, pensant même avoir arraché un point précieux, un sursis dans sa quête européenne. Mais le football, parfois, se révèle d'une cruauté absolue, et un geste de pure magie a transformé l’espoir en désillusion, la délivrance en coup de grâce. Lens, imprévisible et résilient, est venu cueillir une victoire (1-2) qui sonne le glas des rêves de Ligue des Champions pour les Gones.