Luis Enrique pète un câble après Sporting-PSG : "C'est injuste, c'est..."

Interrogé sur la sortie prématurée de Fabian Ruiz, Luis Enrique a fini par lâcher totalement prise :

« Il était blessé et, sur le banc, on n’avait que cinq joueurs. Quand il y a des problèmes, ne vous inquiétez pas, c’est de ma faute, mais je suis très satisfait. On était frustrés, et moi le premier, parce que je comprends mes joueurs. On a perdu parce que c’est un sport de merde, le football est de la merde. On a perdu contre le Paris FC, fait match nul à Bilbao et ce soir de la même façon. Je suis habitué à ça. C’est frustrant et je peux comprendre mes joueurs. Vous aimez les résultats et les critiques, mais je voudrais féliciter mes joueurs : je suis très fier d’eux ».

Un discours brut, sans filtre, reflet d’une soirée qui pourrait peser lourd si le PSG venait à manquer le top 8.