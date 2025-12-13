Le Paris Saint-Germain était aux prises avec le FC Metz, samedi soir, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Et les Parisiens ont dû forcer leur talent pour se sortir de ce match épineux face aux Grenats (2-3). Au coup de sifflet final, Luis Enrique n’a pas manqué de tirer des enseignements de la rencontre, à l’instar de ses joueurs, dont Quentin Ndjantou.
Luis Enrique, Ndjantou et les réactions après Metz - PSG (2-3)
Luis Enrique (entraineur du PSG au micro de Ligue 1+) :
« C'était très dur. On savait avant le match, Metz a très bien joué. On a dû faire les changements par obligation. Quand il n'y a pas de milieu dans la surface, c'est difficile d'avoir de l'équilibre. Les titis ? C'est une particularité du club, donner de la confiance aux jeunes quand on pense qu'ils ont de la qualité. Aujourd'hui, ils ont bien joué, mais la 2e mi-temps a été très difficile. On a manqué d'équilibre pour contrôler le match. »
Gonçalo Ramos (attaquant du PSG au micro de Ligue 1+) :
« Très content de gagner, on n’a pas très bien fini, mais le plus important c’est la victoire. C’est pas facile de jouer à l’extérieur, on va regarder le match pour voir ce qu’on peut améliorer. [Sur les titis] Oui, ça fait plaisir, ils travaillent très bien tous les deux, ils méritent beaucoup (Mbaye et Ndjantou). [Sur la Coupe intercontinentale] C’est difficile de jouer contre les équipes brésiliennes, mais on est prêt pour affronter tout le monde. »
Quentin Ndjantou (milieu du PSG au micro de Ligue 1+) :
« Je suis très content de la victoire, on a gagné, on a été bon collectivement, on a su bien défendre malgré les attaques de Metz. Mais ça a été un match très compliqué, on a su le remporter et faire preuve de caractère. Je suis très content d’avoir mis ce but. Déjà d’être sur ce terrain, jouer… je remercie le coach de m’avoir fait confiance aujourd’hui. »