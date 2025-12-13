Luis Enrique, Ndjantou et les réactions après Metz - PSG (2-3)

« C'était très dur. On savait avant le match, Metz a très bien joué. On a dû faire les changements par obligation. Quand il n'y a pas de milieu dans la surface, c'est difficile d'avoir de l'équilibre. Les titis ? C'est une particularité du club, donner de la confiance aux jeunes quand on pense qu'ils ont de la qualité. Aujourd'hui, ils ont bien joué, mais la 2e mi-temps a été très difficile. On a manqué d'équilibre pour contrôler le match. »