Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain avance sur un chantier prioritaire : sécuriser les piliers de son projet sportif. Les joueurs clés passent à la table des discussions. L’entraîneur aussi. Mais dans le dossier Luis Enrique, malgré un climat serein, rien n’est encore signé.
Luis Enrique et le PSG, le divorce que personne n’avait vu venir
- AFP
Un entraîneur qui a changé l’ADN du PSG
Arrivé à l’été 2023, Luis Enrique n’a pas seulement pris place sur le banc parisien. Il a redéfini la trajectoire du club. Exit la dépendance aux stars planétaires, place à un collectif jeune, discipliné et ambitieux. Le virage surprend au départ. Il convainc très vite.
La saison écoulée restera historique. Six trophées remportés. Une Ligue des champions enfin conquise. Paris s’impose désormais comme une équipe cohérente, lisible, capable de gagner sans s’éparpiller. Luis Enrique devient alors l’architecte principal de ce PSG nouvelle génération.
- Getty Images Sport
Paris veut verrouiller son entraîneur
Dans la continuité des prolongations lancées avec plusieurs joueurs majeurs, dont Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, la direction parisienne s’attaque logiquement au cas de son entraîneur. Le contrat actuel court jusqu’en juin 2027. Suffisant sur le papier. Insuffisant dans l’esprit des dirigeants.
Selon AS, le PSG se sait chanceux. Le club estime avoir trouvé l’homme parfait pour porter son projet sportif. Résultat : Paris envisage une prolongation longue, très longue même. Le quotidien espagnol évoque l’idée d’un engagement exceptionnel, allant jusqu’à parler d’« un contrat à vie » proposé à l’ancien coach du FC Barcelone.
- AFP
La jeunesse, clé du projet parisien
Dans son édition récente, Le Parisien s’est penché sur la politique interne du club. Le journal souligne la volonté du PSG de verrouiller ses jeunes talents afin d’éviter les départs précoces. Cette saison, Luis Enrique a déjà fait appel à huit joueurs formés au club.
Warren Zaïre-Emery s’impose comme un cadre. Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu gagnent du temps de jeu. Une orientation assumée, cohérente, saluée en interne. Sur ce point, l’entraîneur espagnol et la direction avancent main dans la main.
- AFP
L’ombre d’un départ malgré tout
Mais un doute persiste. Et il ne vient ni des joueurs ni des dirigeants. « Le seul danger qui le (le club parisien) guette viendra de Luis Enrique », écrit Le Parisien. La question ne porte donc pas sur la volonté du PSG, mais sur celle de son entraîneur.
Le technicien asturien l’a déjà expliqué par le passé. En janvier dernier, il rappelait son rapport particulier au temps long : « Dans mes clubs précédents (AS Rome, Barça), je ne suis pas resté plus de quatre ans, j’ai eu besoin de me ressourcer parce que l’énergie s’épuise. Il faut être à fond pour tous les jours, tous les matchs, toutes les compétitions, pour pouvoir durer plusieurs années. Et ça, ça use ».
- AFP
Une porte entrouverte, jamais fermée
À l’aube de l’année 2025, pourtant exceptionnelle pour Paris, Luis Enrique se montrait plus nuancé. Plus apaisé aussi.
« Ici, c’est un projet totalement différent, je me sens très bien ici, très à l’aise. Ce serait super que ce soit 10 ans, ça voudrait dire que tout le monde est content, mais ce n’est pas une préoccupation pour moi ».
Reste une réalité : à la fin de la saison, Luis Enrique entrera dans sa dernière année de contrat. Paris veut prolonger. Doha insiste. Mais l’histoire, aussi belle soit-elle, pourrait ne pas suivre le scénario attendu.