Luis Enrique et le PSG, le divorce que personne n’avait vu venir

Mais un doute persiste. Et il ne vient ni des joueurs ni des dirigeants. « Le seul danger qui le (le club parisien) guette viendra de Luis Enrique », écrit Le Parisien. La question ne porte donc pas sur la volonté du PSG, mais sur celle de son entraîneur.

Le technicien asturien l’a déjà expliqué par le passé. En janvier dernier, il rappelait son rapport particulier au temps long : « Dans mes clubs précédents (AS Rome, Barça), je ne suis pas resté plus de quatre ans, j’ai eu besoin de me ressourcer parce que l’énergie s’épuise. Il faut être à fond pour tous les jours, tous les matchs, toutes les compétitions, pour pouvoir durer plusieurs années. Et ça, ça use ».