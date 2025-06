Luis Enrique, Antonio Conte et les dix meilleurs entraîneurs de la saison 2024-2025 en Europe

C. Ranieri

Tacticiens ou meneurs d’hommes, ils ont brillé cette saison… mais qui a vraiment accompli le plus avec les moyens dont il disposait ?

Ça y est ! Les cinq champions des grands championnats européens sont désormais connus : Liverpool, Barcelone, Naples, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Arne Slot, Hansi Flick, Antonio Conte, Vincent Kompany et Luis Enrique ont tous marqué l’histoire de leur club respectif et occupent désormais une place spéciale dans le cœur de leurs supporters.

Mais ces cinq-là ne sont pas les seuls à avoir impressionné sur les bancs européens cette saison. Oliver Glasner, Eddie Howe, Vincenzo Italiano et Sebastian Hoeness ont mis fin à de longues disettes pour Crystal Palace, Newcastle, Bologne et Stuttgart en remportant des coupes nationales face aux clubs dits « élites ».

Et certains entraîneurs n’ont même pas eu besoin de trophée pour s’imposer comme figures marquantes de l’année. Nuno Espirito Santo a redonné vie à Nottingham Forest en l’amenant de nouveau sur la scène européenne. Claudio Ranieri et Niko Kovac, eux, ont accepté des missions presque impossibles en cours de saison… pour finalement déjouer toutes les attentes.

Alors qui mérite vraiment d’être sacré meilleur entraîneur de la saison 2024-2025 en Europe ? Voici notre classement des dix profils les plus marquants…