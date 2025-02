Liverpool : Arne Slot doit abandonner Diaz en faux 9 et utiliser ses vraies armes offensives

Liverpool doit oublier sa frustration contre Everton face à Wolverhampton et titulariser un vrai attaquant pour rester maître de la Premier League.

Arne Slot a résumé la situation avec justesse après le derby face à Everton : « Mes émotions ont pris le dessus. » Une phrase qui reflète l’état d’un Liverpool frustré par un nul chaotique et une gestion arbitrale critiquable. Mais alors que les Reds possèdent sept points d’avance en tête de la Premier League, l’heure n’est plus aux regrets ni aux expérimentations. Face à Wolverhampton dimanche, Slot doit remettre de l’ordre, et cela passe par un choix crucial : abandonner l’idée de Luis Diaz en faux 9. Liverpool a des armes offensives que ses rivaux envieraient, et ne pas les exploiter pourrait coûter cher dans la course au titre.