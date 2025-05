Ligue des Champions, Zinedine Zidane annonce son favori pour PSG - Inter

Zinedine Zidane a dévoilé, dimanche, son favori pour la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan.

À moins d’une semaine de la finale tant attendue de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, les soutiens s’affichent au grand jour. Et à la surprise de certains, Zinedine Zidane, figure légendaire du football français et natif de Marseille, a pris position. Présent au Grand Prix de Monaco, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas hésité à désigner le club qu’il souhaite voir triompher le 31 mai à Munich. Un choix fort, symbolique et peut-être révélateur d’une nouvelle ère de solidarité autour du football français.