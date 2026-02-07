Qualifié de justesse après une phase de ligue exigeante, le Paris Saint-Germain entre désormais dans le vif du sujet en Ligue des champions. Avant d’affronter l’AS Monaco en barrages, le club parisien a profité de la fenêtre réglementaire pour retoucher sa liste de joueurs engagés dans la compétition.
Ligue des champions : le PSG modifie sa liste avant les barrages
- AFP
Un barrage franco-français sous haute tension
Classé onzième à l’issue de la phase de ligue, le PSG n’a pas obtenu de qualification directe pour les huitièmes de finale. La route vers le dernier carré passera donc par un duel 100 % Ligue 1 face à l’AS Monaco. Le match aller se disputera au stade Louis-II le 17 février, avant un retour décisif au Parc des Princes le 25 février.
Un contexte particulier, qui impose des choix précis et assumés dans la gestion de l’effectif européen.
- AFP
Une liste ajustable à partir des barrages
Comme le prévoit le règlement de l’UEFA, tous les clubs qualifiés après la phase de ligue ont la possibilité d’apporter des modifications à leur groupe. Le PSG n’a pas échappé à cette règle. La liste validée ce samedi par l’instance européenne restera celle utilisée à partir des barrages et jusqu’à la fin du parcours continental.
Pour rappel, chaque équipe peut enregistrer jusqu’à 25 joueurs sur sa liste A, complétée par une liste B dédiée aux éléments issus du centre de formation ou aux profils en renfort.
- Getty Images
Trois ajouts, un départ acté
Seule recrue hivernale du club, Dro Fernandez figure logiquement parmi les nouveaux inscrits. Le milieu de terrain espagnol vient renforcer l’entrejeu parisien dans une période charnière de la saison. Deux jeunes du centre de formation, notamment Noah Nsoki et Mathis Jangeal, font également leur apparition. Ils intègrent la liste B, laquelle reste modifiable à tout moment.
À l’inverse, Noham Kamara disparaît des radars européens. Le jeune titi a quitté Paris en janvier pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, ce qui entraîne automatiquement son retrait.
- AFP
Des choix révélateurs avant Monaco
Ces ajustements traduisent la volonté de Luis Enrique de sécuriser son groupe tout en préparant l’avenir. Entre cadres confirmés et jeunes pousses, le PSG avance avec un effectif équilibré, prêt à relever le défi monégasque. Les barrages s’annoncent décisifs, autant sur le plan sportif que symbolique.
La liste du PSG pour la Ligue des champions
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Beraldo, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Pacho, Zabarnyi
Milieux : Dro Fernandez, Lee, Mayulu, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery
Attaquants : Doué, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos
Liste B : Ndjantou, James, Boly, Jangeal, Nsoki