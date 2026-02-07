Ligue des champions : le PSG modifie sa liste avant les barrages

Comme le prévoit le règlement de l’UEFA, tous les clubs qualifiés après la phase de ligue ont la possibilité d’apporter des modifications à leur groupe. Le PSG n’a pas échappé à cette règle. La liste validée ce samedi par l’instance européenne restera celle utilisée à partir des barrages et jusqu’à la fin du parcours continental.

Pour rappel, chaque équipe peut enregistrer jusqu’à 25 joueurs sur sa liste A, complétée par une liste B dédiée aux éléments issus du centre de formation ou aux profils en renfort.