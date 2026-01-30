Barrages Ligue des champions : un choc PSG-Monaco !

Qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ont été fixés ce vendredi sur l'identité de leurs adversaires au prochain tour. Les deux derniers représentants de la Ligue 1, après l'élimination cruelle de l'OM, pouvaient même s'affronter dans un choc à suspense.... Et les dieux du football ont décidé que c'est précisément ce qui allait se produire !

Le verdict est tombé

Le couperet est donc tombé pour le Paris Saint-Germain. Ce vendredi 30 janvier 2026, le tirage au sort effectué au siège de l'UEFA à Nyon a confirmé la crainte des supporters parisiens : un duel franco-français explosif en barrages de la Ligue des champions. Pour espérer voir les huitièmes de finale, le club de la capitale devra se défaire de l'AS Monaco lors d'une double confrontation qui s'annonce électrique.

Le PSG, qui a glissé à la 11e place du classement général après son match nul frustrant contre Newcastle (1-1), bénéficiera toutefois de l'avantage du terrain pour le match retour. Ayant terminé devant les Monégasques (21es), les hommes de Luis Enrique se déplaceront d'abord au Stade Louis-II le 17 ou 18 février, avant de recevoir au Parc des Princes le 24 ou 25 février.

Ce choc entre le champion de France en titre et le club de la Principauté garantit la présence d'au moins un club français en huitièmes de finale, mais assure également l'élimination de l'un des deux poids lourds de la Ligue 1. Pour Monaco, ce tirage est un défi immense, tandis que pour Paris, il s'agit d'éviter une désillusion historique qui fragiliserait grandement le projet sportif actuel.