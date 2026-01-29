Le PSG en barrages : furieux, Luis Enrique pose une question à un journaliste

Les cartes étaient sur la table. Favorable classement, soutien du Parc, adversaire prenable. Pourtant, le Paris Saint-Germain n’a pas su transformer l’essai. Le match nul concédé face à Newcastle (1-1) a suffi à faire basculer les Parisiens hors du top 8 à l’issue de la phase de ligue. Résultat sec : une 11e place finale et l’obligation de passer par les barrages.

Ce classement ne reflète pas le départ canon réalisé plus tôt dans la compétition. Longtemps installé dans le wagon de tête, Paris a progressivement perdu de la vitesse. Le nul sans relief contre Bilbao (0-0), la défaite frustrante à Lisbonne face au Sporting (2-1), puis ce coup d’arrêt face aux Anglais ont tout changé. En quelques semaines, l’objectif prioritaire s’est évaporé.