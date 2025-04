Ligue 1, une icône de l’OM enfonce Chancel Mbemba

Marseille vs Toulouse

C. Mbemba

Un ancien joueur de l’OM a crevé l’abcès autour de la situation de Chancel Mbemba, ces dernières heures.

Alors que la défense marseillaise traverse une zone de turbulences, un nom cristallise les débats sur la Canebière. Chancel Mbemba, taulier de l’Olympique de Marseille ces dernières années, est mis à l’écart depuis plusieurs mois, malgré les difficultés rencontrées dans son secteur de prédilection. Un choix fort, assumé en interne, mais qui interroge de plus en plus. Un ancien cadre du club s’est récemment exprimé sur ce sujet sensible, avec des propos qui ne laisseront personne indifférent.