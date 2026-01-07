Le RC Strasbourg devait agir vite après le départ inattendu de Liam Rosenior pour Chelsea. Le consortium BlueCo a ciblé un profil anglais expérimenté pour assurer la continuité et éviter une rupture sportive brutale.
Ligue 1 : Strasbourg officialise le successeur de Liam Rosenior
- Getty/GOAL
Le départ surprise de Rosenior vers Chelsea
L’aventure strasbourgeoise de Liam Rosenior aura duré à peine 18 mois. Arrivé avec l’ambition de structurer un projet solide en Alsace, l’entraîneur anglais a finalement cédé à l’appel de Chelsea, dans un mouvement interne au groupe BlueCo. Une opportunité impossible à ignorer, comme il l’avait expliqué publiquement peu avant son officialisation : « À un moment dans sa vie, il y a des offres qu’on ne peut pas refuser. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C’est le club champion du monde, avec un effectif incroyable, un public incroyable ».
Ce départ soudain a laissé le Racing sans guide technique à un moment délicat de la saison. Marc Keller et ses équipes se sont immédiatement mis en quête d’un successeur capable de reprendre le flambeau sans bouleverser l’équilibre du groupe.
- Getty Images Sport
BlueCo mise sur Gary O’Neil
Plusieurs pistes ont circulé, mais un nom s’est rapidement imposé. Gary O’Neil. Libre depuis son éviction de Wolverhampton il y a un an, l’entraîneur anglais de 42 ans figurait en haut de la short-list. Son passage chez les Wolves reste contrasté, avec un limogeage survenu après une défaite à domicile contre Ipswich Town, qui avait plongé le club à la 19e place de Premier League.
Avant cela, O’Neil avait déjà connu une première expérience sur un banc à Bournemouth, avec un bilan de 7 victoires, 2 matchs nuls et 16 défaites. Un parcours loin d’être parfait, mais jugé suffisamment formateur pour répondre aux attentes strasbourgeoises.
- Getty Images Sport
Un profil validé par la direction
Formé à l’académie de Liverpool, ancien milieu offensif, Gary O’Neil a su convaincre Marc Keller et le directeur sportif David Weir. Le club a officialisé sa nomination dans un communiqué clair : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce la nomination de Gary O’Neil au poste d’entraîneur de l’équipe première. Âgé de 42 ans, Gary O’Neil dispose d’une solide expérience du football de haut niveau. L’ancien milieu offensif a disputé plus de 500 matchs professionnels en Angleterre. En tant qu’entraîneur, il a dirigé 88 rencontres de Premier League à la tête de Bournemouth puis de Wolverhampton. Gary O’Neil dirigera sa première séance d’entraînement ce jeudi et sera sur le banc du Racing dès samedi à l’occasion du déplacement à Avranches en Coupe de France. ».
- Getty Images Sport
Un chantier immédiat pour relancer le Racing
La mission s’annonce exigeante. Strasbourg reste sur une série négative et occupe la 7e place de Ligue 1, sans victoire depuis le 9 novembre. Le nouveau coach devra rapidement recréer une cohésion dans un groupe élargi et retrouver un élan collectif.
Le premier test arrive très vite. Samedi, à 18 heures, le Racing se déplacera à Avranches pour tenter de décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une entrée en matière directe pour Gary O’Neil, déjà attendu au tournant.