Ligue 1 : Strasbourg officialise le successeur de Liam Rosenior

L’aventure strasbourgeoise de Liam Rosenior aura duré à peine 18 mois. Arrivé avec l’ambition de structurer un projet solide en Alsace, l’entraîneur anglais a finalement cédé à l’appel de Chelsea, dans un mouvement interne au groupe BlueCo. Une opportunité impossible à ignorer, comme il l’avait expliqué publiquement peu avant son officialisation : « À un moment dans sa vie, il y a des offres qu’on ne peut pas refuser. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C’est le club champion du monde, avec un effectif incroyable, un public incroyable ».

Ce départ soudain a laissé le Racing sans guide technique à un moment délicat de la saison. Marc Keller et ses équipes se sont immédiatement mis en quête d’un successeur capable de reprendre le flambeau sans bouleverser l’équilibre du groupe.