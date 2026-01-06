Après Rosenior, un nouvel entraineur débarque déjà à Strasbourg

Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur pressenti pour succéder à Liam Rosenior est un technicien anglais expérimenté, passé notamment par Bournemouth et Wolverhampton. Gary O'Neil, fort de son expérience dans le championnat anglais, devrait rapidement officialiser sa venue à Strasbourg. Sa nomination s’inscrit dans la logique du RCSA et de son propriétaire BlueCo, désireux de continuer à offrir sa confiance à de jeunes profils à fort potentiel tout en garantissant un encadrement expérimenté. Comme pour Rosenior, il s’agit d’une approche visant à marier apprentissage et compétitivité, pour le bénéfice du club et de l’entraîneur.

Gary O'Neil est en négociations avancées avec le RCSA, et les deux parties souhaitent finaliser l’accord dans les plus brefs délais. D’après le média, ce choix stratégique ne relève pas directement du président Marc Keller, mais des dirigeants du consortium BlueCo, et notamment de Behdad Eghbali, qui apprécie particulièrement le profil du technicien anglais. L’objectif est clair : confier à Strasbourg un entraîneur capable de s’adapter rapidement au contexte de la Ligue 1 tout en continuant à former un manager à haut potentiel pour de futurs challenges.