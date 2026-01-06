Après Rosenior, un nouvel entraineur débarque déjà à Strasbourg

Strasbourg se prépare à tourner la page Liam Rosenior. Parti rejoindre Chelsea, l’ancien entraîneur du RCSA laisse un banc vacant qui ne restera pas inoccupé longtemps. Le club alsacien, sous l’impulsion de son consortium propriétaire, souhaite confier les commandes à un nouvel entraîneur capable de poursuivre le projet initié par Rosenior. Avec une succession bien pensée, le RCSA entend assurer une continuité dans sa dynamique, tout en donnant sa chance à un technicien jugé prometteur pour relever le défi de la Ligue 1 et renforcer l’ambition strasbourgeoise à l’échelle nationale.
Strasbourg mise sur Gary O'Neil pour l’après-Rosenior
Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur pressenti pour succéder à Liam Rosenior est un technicien anglais expérimenté, passé notamment par Bournemouth et Wolverhampton. Gary O'Neil, fort de son expérience dans le championnat anglais, devrait rapidement officialiser sa venue à Strasbourg. Sa nomination s’inscrit dans la logique du RCSA et de son propriétaire BlueCo, désireux de continuer à offrir sa confiance à de jeunes profils à fort potentiel tout en garantissant un encadrement expérimenté. Comme pour Rosenior, il s’agit d’une approche visant à marier apprentissage et compétitivité, pour le bénéfice du club et de l’entraîneur.
Gary O'Neil est en négociations avancées avec le RCSA, et les deux parties souhaitent finaliser l’accord dans les plus brefs délais. D’après le média, ce choix stratégique ne relève pas directement du président Marc Keller, mais des dirigeants du consortium BlueCo, et notamment de Behdad Eghbali, qui apprécie particulièrement le profil du technicien anglais. L’objectif est clair : confier à Strasbourg un entraîneur capable de s’adapter rapidement au contexte de la Ligue 1 tout en continuant à former un manager à haut potentiel pour de futurs challenges.
Un énorme défi pour Gary O’Neil en Alsace
Pour Gary O'Neil, cette mission représente une belle opportunité de démontrer ses capacités dans un championnat européen exigeant. Il hérite d’un vestiaire déjà rodé et d’un environnement structuré, hérité de l’ère Rosenior, avec l’objectif de stabiliser les performances du club et de viser le maintien, voire une progression vers le haut du classement. Le RCSA entend ainsi capitaliser sur la philosophie de travail instaurée par son prédécesseur, tout en apportant la touche personnelle de l’Anglais pour consolider l’équipe.
Cette arrivée souligne également la volonté de BlueCo de gérer ses clubs affiliés de manière cohérente. Strasbourg reste une pépinière pour les talents, et l’intégration de Gary O'Neil s’inscrit dans cette stratégie globale. Le technicien anglais aura pour mission de tirer parti de ce cadre, tout en démontrant sa capacité à mener un club de Ligue 1 vers ses objectifs. Selon RMC Sport, l’accord pourrait être officialisé dans les prochains jours, marquant le début d’un nouveau chapitre pour le RCSA et son staff technique.