Attendu de longue date par les supporters lyonnais, Endrick a enfin été présenté officiellement cette semaine. Mais au-delà de l’engouement sportif suscité par l’arrivée du jeune prodige brésilien, ce sont surtout les contours précis de son prêt qui ont alimenté les débats. Entre rumeurs persistantes et contraintes financières strictes imposées à l’OL, la direction lyonnaise a choisi de prendre la parole pour rétablir les faits. Une sortie médiatique très attendue, destinée à dissiper les zones d’ombre entourant Endrick et à rassurer sur la nature exacte de l’opération conclue avec le Real Madrid.
Ligue 1, les précisions de l'OL sur les clauses du prêt d'Endrick
Endrick présenté officiellement par Lyon
C’est près de deux semaines après l’annonce officielle de son arrivée qu’Endrick a été présenté au Groupama OL Training Center. Devant la presse, l’OL a tenu à contextualiser ce dossier sensible, notamment en raison du cadre budgétaire strict fixé par la DNCG. Pour respecter ces contraintes, le club rhodanien a opté pour un prêt payant sans option d’achat concernant Endrick, une formule jugée compatible avec sa situation financière actuelle.
Selon les dirigeants lyonnais, le montant du prêt d’Endrick s’élève à un million d’euros « maximum ». Une somme qui correspond globalement à la prise en charge d’environ la moitié de son salaire mensuel, estimé à 400 000 euros. Une opération maîtrisée financièrement, présentée comme un compromis entre ambition sportive et rigueur économique, alors que l’OL cherche à renforcer son effectif sans s’exposer à de nouvelles sanctions.
L’OL dément la clause sur le nombre de matchs
La présentation d’Endrick a également été l’occasion de répondre à une rumeur persistante : l’existence supposée d’une clause obligeant l’attaquant à disputer 25 matchs sous peine de compensation financière versée au Real Madrid. Une information relayée par plusieurs médias, que la direction lyonnaise a formellement démentie.
Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, a été catégorique au sujet d’Endrick : « On a publié tout ce qu'il faut publier à l'annonce du prêt. On va payer un prix maximum de prêt, point. Il n'y a rien d'autre dans le contrat. » Une mise au point claire, visant à clore définitivement le débat. Matthieu Louis-Jean a, lui, répondu avec ironie à un journaliste : « Il va pouvoir jouer 25 matchs ne t'inquiète pas. » Avant que Michael Gerlinger ne complète, dans un sourire : « Et même plus. »
Endrick, un pari assumé par la direction lyonnaise
Au-delà des aspects contractuels, les dirigeants ont également exprimé leur enthousiasme à l’idée d’accueillir Endrick. Michael Gerlinger n’a pas hésité à qualifier Endrick comme « l’un des plus grands talents du football du monde », soulignant l’importance stratégique de ce renfort pour la suite de la saison. Matthieu Louis-Jean a, de son côté, insisté sur la logique sportive de l’opération.
« C'est un deal gagnant-gagnant. Il avait besoin de temps de jeu et nous un attaquant qui soit prêt tout de suite. L'adaptation a été très rapide selon moi. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité », a expliqué le directeur technique. Des propos qui traduisent la volonté de l’OL de faire d’Endrick un élément immédiatement utile, sans lui faire porter une pression excessive.
Endrick, un renfort de poids pour l’OL
L’arrivée d’Endrick répond à un besoin identifié depuis plusieurs mois par la direction sportive. « On était en attente d'un numéro 9 depuis très longtemps. On est très heureux qu'Endrick nous rejoigne. Cela a été un long chemin. Cet été, on avait fait un choix difficile de ne pas signer un numéro 9, on était déçus », a reconnu Matthieu Louis-Jean. Une décision assumée a posteriori, alors que l’OL a dû composer avec des solutions internes durant la première moitié de saison.
Le dirigeant lyonnais a également tenu à valoriser le travail déjà accompli par le groupe : « Les joueurs ont vraiment fait le boulot. On est très fier de ce qu'ils ont fait pendant six mois. Avec Endrick, on va avoir une pointure supplémentaire. » Dans cette optique, Endrick est appelé à renforcer un secteur offensif en manque d’efficacité, notamment face à la concurrence de Martin Satriano, auteur de seulement deux buts en Ligue 1 sur la première partie de l’exercice.
Sportivement, Endrick n’a pas encore été qualifié pour le déplacement à Monaco le week-end dernier, mais l’OL espère pouvoir compter sur lui rapidement. Le club vise notamment une première apparition d’Endrick lors du seizième de finale de Coupe de France face à Lille, programmé dimanche soir. Une échéance qui pourrait marquer le véritable début de l’aventure lyonnaise du jeune Brésilien.