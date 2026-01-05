Ligue 1, les précisions de l'OL sur les clauses du prêt d'Endrick

L’arrivée d’Endrick répond à un besoin identifié depuis plusieurs mois par la direction sportive. « On était en attente d'un numéro 9 depuis très longtemps. On est très heureux qu'Endrick nous rejoigne. Cela a été un long chemin. Cet été, on avait fait un choix difficile de ne pas signer un numéro 9, on était déçus », a reconnu Matthieu Louis-Jean. Une décision assumée a posteriori, alors que l’OL a dû composer avec des solutions internes durant la première moitié de saison.

Le dirigeant lyonnais a également tenu à valoriser le travail déjà accompli par le groupe : « Les joueurs ont vraiment fait le boulot. On est très fier de ce qu'ils ont fait pendant six mois. Avec Endrick, on va avoir une pointure supplémentaire. » Dans cette optique, Endrick est appelé à renforcer un secteur offensif en manque d’efficacité, notamment face à la concurrence de Martin Satriano, auteur de seulement deux buts en Ligue 1 sur la première partie de l’exercice.

Sportivement, Endrick n’a pas encore été qualifié pour le déplacement à Monaco le week-end dernier, mais l’OL espère pouvoir compter sur lui rapidement. Le club vise notamment une première apparition d’Endrick lors du seizième de finale de Coupe de France face à Lille, programmé dimanche soir. Une échéance qui pourrait marquer le véritable début de l’aventure lyonnaise du jeune Brésilien.