Luis Enrique ne prend « aucun risque » avec Ousmane Dembélé alors que le patron du PSG exprime sa frustration face aux « trois ou quatre » blessures par match

Les champions en titre se trouvent dans une situation inhabituelle, handicapés par un infirmerie qui ne se vide que rarement. Enrique a admis que sa flexibilité tactique caractéristique a été étouffée cette saison, car il ne dispose tout simplement pas de l'effectif nécessaire pour maintenir sa politique de rotation préférée.

L'Espagnol a souligné que le nombre important d'absences l'a contraint à s'appuyer fortement sur un groupe de joueurs clés, ce qui suscite des inquiétudes quant à un éventuel épuisement. Ce changement de situation a rendu la campagne actuelle beaucoup plus difficile que ses précédentes années au Parc des Princes.

« Ce qui a changé ma mentalité cette saison, c'est le nombre de blessures que nous avons eues », a admis le manager. « Je ne peux pas changer beaucoup de joueurs car nous avons eu en moyenne trois ou quatre joueurs blessés par match. Je peux moins faire tourner mon équipe. Cette année, il faut savoir trouver la meilleure façon de gérer la situation. C'est un scénario différent des deux dernières saisons. »

Il a ajouté : « Tout d'abord, il est difficile de comparer [cette saison à la précédente]. Cette année est inhabituelle, et je ne veux pas chercher d'excuses. Je ne peux pas faire autant tourner l'effectif. Mais je pense que cette équipe a fait preuve de résilience depuis que je suis ici. Vous pouvez voir comment nous abordons les problèmes. Ce genre de résilience est difficile à trouver, mais nous l'avons. »