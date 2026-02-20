Getty Images
Luis Enrique ne prend « aucun risque » avec Ousmane Dembélé alors que le patron du PSG exprime sa frustration face aux « trois ou quatre » blessures par match
Pas de pari sur Dembélé
Enrique est resté ferme sur sa décision de privilégier la santé des joueurs plutôt que leur disponibilité immédiate, en particulier en ce qui concerne Dembélé. Après un match difficile en barrage de la Ligue des champions contre Monaco, l'ailier a été déclaré incertain sur le plan physique, et l'entraîneur ne souhaite pas aggraver les problèmes persistants malgré la pression de la campagne nationale.
Le patron du PSG a indiqué que le staff médical surveillait de près le Français afin d'éviter une longue indisponibilité. À l'approche de la fin de la saison, Enrique tient à disposer de ses atouts les plus explosifs pour le sprint final plutôt que de risquer un revers lors d'un seul match de championnat.
« Il a reçu un coup », a expliqué Enrique lors d'une conférence de presse. « Nous connaissons parfaitement les joueurs et nous ne voulons pas prendre de risques. Nous cherchons à gérer chaque joueur de la meilleure façon possible. Les blessures font partie du football de haut niveau et il faut savoir en tenir compte. »
Les limites de la rotation
Les champions en titre se trouvent dans une situation inhabituelle, handicapés par un infirmerie qui ne se vide que rarement. Enrique a admis que sa flexibilité tactique caractéristique a été étouffée cette saison, car il ne dispose tout simplement pas de l'effectif nécessaire pour maintenir sa politique de rotation préférée.
L'Espagnol a souligné que le nombre important d'absences l'a contraint à s'appuyer fortement sur un groupe de joueurs clés, ce qui suscite des inquiétudes quant à un éventuel épuisement. Ce changement de situation a rendu la campagne actuelle beaucoup plus difficile que ses précédentes années au Parc des Princes.
« Ce qui a changé ma mentalité cette saison, c'est le nombre de blessures que nous avons eues », a admis le manager. « Je ne peux pas changer beaucoup de joueurs car nous avons eu en moyenne trois ou quatre joueurs blessés par match. Je peux moins faire tourner mon équipe. Cette année, il faut savoir trouver la meilleure façon de gérer la situation. C'est un scénario différent des deux dernières saisons. »
Il a ajouté : « Tout d'abord, il est difficile de comparer [cette saison à la précédente]. Cette année est inhabituelle, et je ne veux pas chercher d'excuses. Je ne peux pas faire autant tourner l'effectif. Mais je pense que cette équipe a fait preuve de résilience depuis que je suis ici. Vous pouvez voir comment nous abordons les problèmes. Ce genre de résilience est difficile à trouver, mais nous l'avons. »
Le club avant les individus
L'entraîneur espagnol a également répondu aux commentaires formulés par Dembélé après la défaite surprise 3-1 vendredi dernier en Ligue 1 contre Rennes, qui a vu les champions perdre leur première place au profit de Lens. Le Français semblait reprocher à ses coéquipiers d'être trop individualistes et estimait que l'équipe avait perdu une partie de ce qui lui avait permis de devenir championne d'Europe la saison dernière. La défense de leur titre en Ligue des champions a également failli prendre un coup en milieu de semaine, puisqu'ils ont été menés 2-0 par Monaco lors du match aller des barrages, mais Desire Doue, qui a remplacé Dembélé, a inspiré une remontée avec deux buts en seconde période. Achraf Hakimi a inscrit l'autre but de la victoire 3-2 des visiteurs.
« Les déclarations des joueurs après le match ne valent rien. Absolument rien », a déclaré Enrique lundi. « [Il en va de même] pour les déclarations des entraîneurs, mais celles des joueurs n'ont aucune valeur. Je ne répondrai à aucune question d'un joueur, à aucune réponse d'un joueur. Je ne permettrai jamais à un joueur de se placer au-dessus du club.
Je suis le responsable de l'équipe. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu'il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président. Ces déclarations n'ont donc aucune valeur. Elles sont le résultat de la colère après un match, et je pense que c'est clair.
Nous n'avons rien à perdre. Je pense que cette équipe a fait preuve de résilience depuis que je suis ici. Nous pouvons voir comment nous faisons face aux problèmes. Cette résilience est difficile à avoir, mais nous l'avons. Lors du dernier match, notre équipe perdait 2-0 et a réussi à gagner. La façon dont nous avons joué était incroyable. »
Chasing Lens au sommet
Le PSG se concentre désormais sur son prochain match contre Metz, dernier du classement. Malgré le faible classement de son adversaire, Enrique a averti qu'il ne pourrait peut-être pas laisser au repos des stars surmenées comme Vitinha et Warren Zaire-Emery, car il doit rester au contact du leader du championnat, Lens.
« Warren et Vitinha sont les joueurs qui ont disputé le plus de minutes cette saison. J'envisage de leur accorder un peu de repos, mais nous devons battre Metz », a-t-il déclaré. « Chaque fois que nous les avons affrontés, nous avons rencontré des difficultés, et ce sera encore le cas demain. J'aimerais leur accorder un peu de repos, mais cela sera difficile. »
Le PSG se retrouve dans une position inhabituelle de poursuivant, Lens ne montrant aucun signe de ralentissement. Cela transforme chaque match restant en un scénario « à gagner absolument », laissant peu de place à l'erreur ou à des compositions expérimentales alors qu'ils se battent pour conserver leur couronne.
« C'est un match très important, nous devons mettre la pression sur Lens », a conclu Enrique. « Lens a montré qu'il s'agissait d'une véritable équipe qui a remporté beaucoup de matchs. Ils méritent d'être là, et cela nous motive. Nous avons discuté entre nous de la difficulté de remporter ce championnat. Nous sommes sur la même trajectoire que les deux dernières années, mais ils ont augmenté leur nombre de victoires. Nous devrons gagner beaucoup de matchs pour remporter ce championnat. »
