À mesure que la saison avance, la marge se réduit et la tension monte. Cette fois, le leader ne survole pas les débats. Avec seulement deux points d’avance à onze journées du terme, le suspense est total en Ligue 1. Derrière, Lens pousse, insiste et bouscule l’ordre établi. Une pression constante qui change la physionomie du championnat… et qui semble paradoxalement renforcer la détermination du Paris Saint-Germain.
Ligue 1 : Comment Le RC Lens arrive à motiver le PSG ?
Une lutte serrée qui tranche avec la saison passée
Leader avant la 24e journée, le Paris Saint-Germain (1er, 54 pts) ne possède qu’une courte avance sur le RC Lens (52 pts). Un écart bien loin des 19 points qui séparaient le club de la capitale de son dauphin, l’Olympique de Marseille, à l’issue de l’exercice précédent. Cette saison, la hiérarchie est plus fragile, et la menace artésienne bien réelle.
Présent en conférence de presse avant le déplacement au Havre, l’entraîneur parisien n’a pas éludé la question. « La différence, c'est qu'il y a une équipe comme Lens qui est au-dessus (des autres). Ils sont en train de faire une saison incroyable », a-t-il reconnu. Malgré un total légèrement inférieur à celui de l’an passé à la même période, le PSG estime rester dans ses standards : « Mais nous, on est à notre niveau, même s'il y a peut-être trois ou cinq points de moins (que l'an dernier à la même période). Je pense qu'on est à notre place, plus ou moins. C'est impossible d'avoir tout le temps le même niveau. »
Lens, un rival devenu référence
La régularité des Sang et Or ne date pas d’hier. Sacrés champions d’automne à titre honorifique après la 17e journée, les hommes de Pierre Sage ont démontré leur capacité à tenir la cadence. Cette constance oblige le PSG à maintenir un niveau d’exigence maximal, semaine après semaine.
« Ça fait du bien de voir d'autres équipes qui jouent bien et qui essaient de gagner tous les matchs. Je félicite Lens et les autres équipes qui sont derrière nous et qui mettent la pression », a salué Nuno Mendes dans des propos relayés par RMC Sport. Dans la même dynamique, le technicien parisien avait admis que le « Lens a été meilleur » sur certaines périodes, preuve que la concurrence ne relève pas du simple hasard mais d’un véritable rapport de forces.
Le PSG plus que motivé par Lens
Plutôt que de subir cette rivalité, le PSG semble s’en nourrir. « Ce qui est différent cette saison, c'est qu'il y a une équipe comme Lens qui est dans une très bonne dynamique. C'est très motivant pour nous d'avoir un adversaire de ce niveau pour se disputer le championnat. Ça sera difficile. On arrive à la partie la plus importante de la saison et ils sont là, proches de nous », a poursuivi l’entraîneur devant les médias.
Le week-end dernier, la victoire 3-0 contre Metz, conjuguée au revers lensois face à Monaco (2-3), a permis au PSG de reprendre seul les commandes. Mais la pression pourrait rapidement s’inverser puisque Lens joue avant son rival lors de cette journée. « Pour nous, ça ne change rien », a assuré le coach au micro du club.
Luis Enrique et le PSG veulent encore tout rafler cette saison
Engagé simultanément en Ligue des champions, le PSG doit gérer un calendrier dense tout en maintenant sa position en tête. Cette double exigence renforce la dimension mentale du sprint final.
« On est encore dans la compétition qu'on aimerait gagner, la Ligue des champions. On est premiers dans le championnat... c'est notre obligation de gagner ce championnat », a conclu Luis Enrique. Dans cette course haletante, le RC Lens agit comme un catalyseur : en réduisant l’écart, il oblige le PSG à rester à son plus haut niveau. Une rivalité qui redessine les contours d’une fin de saison plus ouverte que jamais.