Ligue 1 : Comment Le RC Lens arrive à motiver le PSG ?

Leader avant la 24e journée, le Paris Saint-Germain (1er, 54 pts) ne possède qu’une courte avance sur le RC Lens (52 pts). Un écart bien loin des 19 points qui séparaient le club de la capitale de son dauphin, l’Olympique de Marseille, à l’issue de l’exercice précédent. Cette saison, la hiérarchie est plus fragile, et la menace artésienne bien réelle.

Présent en conférence de presse avant le déplacement au Havre, l’entraîneur parisien n’a pas éludé la question. « La différence, c'est qu'il y a une équipe comme Lens qui est au-dessus (des autres). Ils sont en train de faire une saison incroyable », a-t-il reconnu. Malgré un total légèrement inférieur à celui de l’an passé à la même période, le PSG estime rester dans ses standards : « Mais nous, on est à notre niveau, même s'il y a peut-être trois ou cinq points de moins (que l'an dernier à la même période). Je pense qu'on est à notre place, plus ou moins. C'est impossible d'avoir tout le temps le même niveau. »