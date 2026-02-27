Luis Enrique prévient Chelsea, Liverpool et Cie que le PSG n'a peur de personne, car « tout le monde sait » qu'il peut remporter à nouveau la Ligue des champions

S'adressant aux médias peu après la confirmation des tableaux, Enrique a souligné le changement de perception à l'égard de son équipe. Le manager est pleinement conscient que les attentes ont augmenté, mais il considère cela comme une preuve des progrès réalisés sous sa tutelle.

« C'est différent de l'année dernière, où personne ne pensait que nous pouvions remporter la Ligue des champions. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous pouvons gagner cette compétition », a-t-il expliqué. « Pour cela, nous devons améliorer nos performances, nous en sommes conscients. Mais ce que nous avons vu est positif, et nous devons nous habituer à ces circonstances différentes. »

Le PSG a dû surmonter divers obstacles tactiques tout au long d'une campagne exigeante, mais il reste l'équipe à battre. Enrique a souligné que sa force mentale était un atout majeur.

Enrique a déclaré : « Ce qui me rend optimiste, c'est de voir la capacité de l'équipe à gérer les problèmes rencontrés cette saison. Au cours de la saison, nous avons montré à plusieurs reprises ce qu'était notre équipe. Nous avons joué de nombreux bons matchs. Statistiquement, c'est même mieux dans certains domaines. Je suis satisfait de la façon dont nous préparons les matchs, de nos performances. L'équipe montre sa capacité à surmonter les situations difficiles et les problèmes. »