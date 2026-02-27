AFP
Luis Enrique prévient Chelsea, Liverpool et Cie que le PSG n'a peur de personne, car « tout le monde sait » qu'il peut remporter à nouveau la Ligue des champions
Enrique relève le défi de défendre son titre européen
Malgré un parcours difficile jusqu'à la finale à Budapest, l'ancien entraîneur du FC Barcelone ne se laisse pas intimider par le calibre des adversaires qui l'attendent. Le tirage au sort effectué au siège de l'UEFA à Nyon n'a pas été particulièrement clément avec le grand club français. S'il parvient à se qualifier après un huitième de finale difficile contre Chelsea, club de Premier League, il affrontera le vainqueur du match entre Galatasaray et Liverpool. Au-delà, une demi-finale potentielle contre des titans tels que le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich se profile. Cependant, Enrique relève le défi, affirmant que le « facteur peur » a basculé en faveur des Parisiens, qui cherchent à défendre leur titre sur la scène continentale.
Les champions en titre n'ont pas peur
S'adressant aux médias peu après la confirmation des tableaux, Enrique a souligné le changement de perception à l'égard de son équipe. Le manager est pleinement conscient que les attentes ont augmenté, mais il considère cela comme une preuve des progrès réalisés sous sa tutelle.
« C'est différent de l'année dernière, où personne ne pensait que nous pouvions remporter la Ligue des champions. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous pouvons gagner cette compétition », a-t-il expliqué. « Pour cela, nous devons améliorer nos performances, nous en sommes conscients. Mais ce que nous avons vu est positif, et nous devons nous habituer à ces circonstances différentes. »
Le PSG a dû surmonter divers obstacles tactiques tout au long d'une campagne exigeante, mais il reste l'équipe à battre. Enrique a souligné que sa force mentale était un atout majeur.
Enrique a déclaré : « Ce qui me rend optimiste, c'est de voir la capacité de l'équipe à gérer les problèmes rencontrés cette saison. Au cours de la saison, nous avons montré à plusieurs reprises ce qu'était notre équipe. Nous avons joué de nombreux bons matchs. Statistiquement, c'est même mieux dans certains domaines. Je suis satisfait de la façon dont nous préparons les matchs, de nos performances. L'équipe montre sa capacité à surmonter les situations difficiles et les problèmes. »
Retrouvailles avec Chelsea
L'obstacle immédiat pour le PSG est un adversaire familier, Chelsea. Le club londonien détient un avantage psychologique récent, après avoir battu les Parisiens 3-0 en finale de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis grâce à une performance exceptionnelle de Cole Palmer. Si certains pourraient voir ce match comme une occasion de prendre leur revanche, Enrique s'est empressé de rejeter toute idée de revanche. Il préfère se tourner vers l'avenir plutôt que de s'attarder sur les défaites passées, se concentrant plutôt sur le prestige de cette rencontre contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre.
Il reste concentré sur le présent, considérant le match contre Chelsea comme un nouvel obstacle à franchir dans la quête de la gloire européenne. Pour Enrique, l'identité de l'adversaire est secondaire par rapport à l'objectif ultime qui est de maintenir le PSG au sommet du football mondial, quels que soient les résultats passés dans différents formats.
« Je suis très heureux, comme d'habitude. Ce sera fascinant de jouer contre l'une des meilleures équipes, que nous connaissons bien. Il n'y a pas de sentiment de revanche, ce sont des compétitions différentes », a déclaré le patron du PSG.
Confiance dans le projet PSG
Ce tableau a été qualifié par beaucoup de « côté de la mort », en raison de la concentration d'anciens vainqueurs et de géants historiques. Pourtant, Enrique reste extrêmement confiant. Il refuse de se laisser intimider par l'histoire de clubs comme le Real Madrid ou la forme actuelle de Manchester City. Pour lui, le fait d'être le champion en titre constitue un bouclier psychologique que les autres équipes doivent tenter de percer. Il estime que la pression repose davantage sur les challengers que sur les tenants du titre.
Alors que le PSG se prépare à affronter les meilleures équipes d'Angleterre, d'Espagne et d'Allemagne, son entraîneur a clairement indiqué qu'ils n'étaient pas piégés dans un tableau difficile avec l'élite européenne, mais que c'était plutôt l'élite européenne qui était piégée dans un tableau avec eux en déclarant : « C'est notre chemin, nous y sommes habitués. Les champions en titre, c'est nous. Les problèmes, c'est pour les autres équipes. »
