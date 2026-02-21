Monaco renverse Lens et relance totalement la Ligue 1

Le RC Lens a laissé filer une victoire qui semblait acquise face à l’AS Monaco, battu 3-2 à domicile lors de la 23e journée de Ligue 1. Devant au score 2-0 à l’heure de jeu, les Sang et Or ont subi une remontée spectaculaire en dix minutes, entre la 63e et la 73e, dans un stade Bollaert-Delelis sous le choc.

L'équipe de Pierre Sage avait pourtant idéalement lancé la rencontre. Odsonne Édouard a ouvert le score d’une volée après une remise de Thomasson, concluant un mouvement initié par Thauvin (1-0). En seconde période, Florian Thauvin a doublé la mise (2-0), récompensant la maîtrise lensoise et confortant l’impression d’un leader solide et sûr de sa force.

Dix minutes qui ont tout changé

Le scénario a basculé à l’heure de jeu. Folarin Balogun a réduit l’écart (2-1), relançant Monaco et installant le doute dans les rangs lensois. Portée par cet élan, l’ASM a accéléré et égalisé par Denis Zakaria, auteur d’une tête sur coup de pied arrêté, profitant d’un bloc lensois désorganisé (2-2). En l’espace de quelques minutes, la dynamique avait totalement changé.

La sanction est intervenue peu après. Entré en jeu, Ansu Fati a profité d’une erreur défensive pour inscrire le but de la victoire (2-3), scellant une remontada retentissante. Lens, jusque-là dominateur, a sombré mentalement, incapable de contenir l’intensité monégasque dans ce laps de temps décisif.

Getty Images

Cette défaite fragilise la position du club nordiste en tête du classement. Si Lens conserve provisoirement son fauteuil de leader, l’écart se réduit et les points abandonnés à domicile pourraient peser lourd dans la course au titre. Le Paris Saint-Germain profite indirectement de ce revers et se voit offrir une opportunité de revenir au contact. Un succès contre Metz ce samedi et les Franciliens repasseront en tête.

Pour Monaco, ce succès à Bollaert constitue un match référence. La capacité à renverser un 2-0 chez le leader relance clairement la dynamique du groupe, à quelques jours d’un rendez-vous européen majeur face au PSG. Un signal fort envoyé à la concurrence.