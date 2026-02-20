Lens pourrait-il vraiment remporter la Ligue 1 ? Comment la surprise française tient tête au PSG dans la course au titre

« C'est un match spécial pour tous les Parisiens », s'est réjoui Dembélé, « et, dans cette deuxième moitié de saison, nous allons tout faire pour tout gagner ».

L'objectif principal du PSG est bien sûr de conserver son titre en Ligue des champions, ce qui ne sera certainement pas facile. Mais conserver son titre en Ligue 1 ne le sera pas non plus. Alors que l'on pensait que le PSG allait remporter son cinquième championnat de France consécutif, il se trouve actuellement dans une position très inhabituelle, à la deuxième place du classement, avec Lens qui, de manière encore plus surprenante, mène la danse à seulement 12 journées de la fin.

Que se passe-t-il donc en Ligue 1 ? Le PSG est-il en difficulté ? Et Lens pourrait-il en profiter pour remporter ce qui serait son deuxième titre seulement, et son premier depuis 1998 ?