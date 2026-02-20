Lens pourrait-il vraiment remporter la Ligue 1 ? Comment la surprise française tient tête au PSG dans la course au titre

Sage est manifestement déterminé à minimiser les discussions autour d'un éventuel titre, soulignant que le PSG, comme il l'a prouvé la saison dernière, est « une équipe extraordinaire » capable de tout balayer sur son passage d'ici la fin de la saison. « Dès que le PSG passera à la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite, il est possible que nous ne le revoyions plus », a déclaré l'entraîneur de Lens.
Sage a également fait valoir que l'équipe de Luis Enrique n'est battable que si « elle n'est pas le PSG ». Mais voilà le problème : mis à part Le Classique, le PSG n'a pas vraiment semblé être lui-même pendant une grande partie de la saison.
Il y a évidemment plusieurs raisons à cela, notamment la fatigue et les blessures causées par les nombreuses compétitions disputées tout au long de l'année 2025. Cependant, Dembélé a déclaré de manière assez révélatrice, une semaine seulement après avoir annoncé le retour en forme du PSG, que le principal problème était que certains de ses coéquipiers ne jouaient plus avec la même attitude altruiste.
« La saison dernière, nous avons fait passer le club avant nous-mêmes, et je pense que nous devons revenir à cela », a averti le vainqueur du Ballon d'Or après la défaite surprise de la semaine dernière à Rennes. « Nous sommes dans la deuxième moitié de la saison, et c'est le Paris Saint-Germain qui doit passer en premier, pas les joueurs individuels, car si nous jouons chacun de notre côté sur le terrain, cela ne fonctionnera pas. Nous ne remporterons pas les titres que nous voulons. »
Il y a donc au moins une lueur d'espoir pour Lens, même si Sage reste prudent en affirmant que son équipe devra battre le champion lors du face-à-face d'avril pour avoir une chance de le détrôner.
« Je n'ai jamais battu le PSG auparavant », a déclaré l'entraîneur de 46 ans, « mais si cela pouvait arriver le 12 avril, ce ne serait pas mal ! » En effet, si Lens remportait ce match décisif au Stade Bollaert-Delelis, même Sage pourrait commencer à penser au titre.