Lens pourrait-il vraiment remporter la Ligue 1 ? Comment la surprise française tient tête au PSG dans la course au titre

Le 8 février, Ousmane Dembélé a fièrement proclamé que le Paris Saint-Germain était de retour au sommet de sa forme, après avoir remporté le triplé. Les hommes de Luis Enrique n'avaient pas particulièrement brillé lors de la première moitié de la saison 2025-26, ils voulaient donc envoyer un avertissement à tous leurs rivaux nationaux et européens lors du Classique. Ils ont atteint cet objectif de manière éclatante, infligeant une défaite brutale 5-0 à Marseille au Parc des Princes.

« C'est un match spécial pour tous les Parisiens », s'est réjoui Dembélé, « et, dans cette deuxième moitié de saison, nous allons tout faire pour tout gagner ».

L'objectif principal du PSG est bien sûr de conserver son titre en Ligue des champions, ce qui ne sera certainement pas facile. Mais conserver son titre en Ligue 1 ne le sera pas non plus. Alors que l'on pensait que le PSG allait remporter son cinquième championnat de France consécutif, il se trouve actuellement dans une position très inhabituelle, à la deuxième place du classement, avec Lens qui, de manière encore plus surprenante, mène la danse à seulement 12 journées de la fin.

Que se passe-t-il donc en Ligue 1 ? Le PSG est-il en difficulté ? Et Lens pourrait-il en profiter pour remporter ce qui serait son deuxième titre seulement, et son premier depuis 1998 ?

    Un objectif « différent »

    Luis Enrique est catégorique : il n'y a pas de problèmes majeurs à Paris. « Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c'est Lens », a déclaré l'entraîneur du PSG. « Ils sont différents. Le reste est comme d'habitude. »

    Il n'a probablement qu'à moitié raison. Lens est définitivement différent, presque méconnaissable, en fait, par rapport à l'équipe qui n'avait pas réussi à se qualifier pour l'Europe il y a moins d'un an.

    Elle n'était en aucun cas une mauvaise équipe sous l'ancien entraîneur Will Still. Au contraire, une huitième place semblait être un résultat solide pour un club en pleine vente. Il s'agit donc plutôt de Pierre Sage qui a dépassé toutes les attentes depuis qu'il a succédé à Still à la tête de l'équipe l'été dernier.

    Il faut reconnaître que Sage semblait être un choix judicieux de la part de Lens, étant donné qu'il avait fait du bon travail dans des circonstances difficiles à Lyon avant d'être limogé en janvier dernier. Cependant, son objectif au début de la saison était d'éviter la relégation, ce qui convenait parfaitement au club, dont la seule préoccupation était d'équilibrer ses comptes.

    « Bonne position »

    Après avoir ramené Lens en tête de la Ligue 1 grâce à une victoire 5-0 à l'extérieur contre le Paris FC, Sage a admis à contrecœur que les « ambitions » de son équipe avaient changé. Il a toutefois insisté : « Je ne pense pas au titre. Nous avons atteint notre objectif (éviter la relégation), nous allons donc désormais nous concentrer sur la Ligue Europa Conférence.

    La Ligue des champions nécessite au moins trois victoires, voire plus, donc nous pensons davantage à l'Olympique de Marseille ou à l'Olympique Lyonnais qu'au PSG. »

    Il est toutefois révélateur que ses joueurs aient adopté une perspective très différente.

    « Nous sommes en bonne position pour lutter pour le titre, nous n'allons pas le cacher », a déclaré l'ancien attaquant de Crystal Palace, Odsonne Edouard. « Nous sommes des compétiteurs. Nous irons jusqu'au bout. »

    Il n'y a aucune raison de douter que Lens puisse pousser le PSG jusqu'au bout, étant donné que bon nombre de ses joueurs sont actuellement au plus haut niveau.

    « Plus équilibré » malgré le départ de joueurs clés

    Lens a vendu plusieurs joueurs talentueux depuis sa dernière lutte pour le titre, en 2022-23, lorsqu'il avait terminé à seulement un point derrière le PSG. Par exemple, Abdukodir Khusanov et Kevin Danso évoluent désormais en Premier League, respectivement à Manchester City et Tottenham.

    Ainsi, après avoir perdu trois autres joueurs clés lors du mercato estival dernier - Neil El-Aynaoui (Roma), Andy Diouf (Inter) et Facundo Medina (Marseille) - le milieu de terrain vétéran Adrien Thomasson ne savait pas vraiment à quoi s'attendre d'un Lens très remanié à l'aube de la saison actuelle.

    « Nous nous demandions à quoi ressemblerait cette saison et si les joueurs qui remplaçaient ceux qui étaient partis seraient du même niveau », a révélé le joueur de 32 ans dans une interview accordée à getfootballnewsfrance.com. « Et en ce sens, le club a bien travaillé, car nous avons une équipe compétitive qui, selon moi, est meilleure que l'année dernière.

    Je pense que nous sommes plus équilibrés. Nous avons vraiment des profils de joueurs que nous n'avions pas nécessairement la saison dernière, notamment en attaque. Pour moi, nous sommes une équipe plus complète. »

    Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet, car presque toutes les recrues ont eu un impact immédiat et considérable au Stade Bollaert-Delelis.

    Des achats très avantageux

    Robin Risser, recruté pour 3 millions d'euros à Strasbourg, n'était en aucun cas la priorité numéro un de Lens au poste de gardien de but, n'ayant jamais joué en Ligue 1 auparavant. Pourtant, l'international français des moins de 21 ans est désormais pressenti pour être appelé en équipe nationale par Didier Deschamps.

    Il en va de même pour l'arrière gauche Matthieu Udol (3,5 millions d'euros), qui, à 29 ans, joue le meilleur football de sa carrière, tandis que l'ancien attaquant de Newcastle Florian Thauvin (6 millions d'euros) a déjà été rappelé en équipe de France à 33 ans en raison de son remarquable regain de forme à Lens.

    Deschamps ne va pas appeler Edouard (3,7 millions d'euros) de sitôt, mais celui-ci connaît un mini-renouveau après avoir enduré un prêt désastreux à Leicester City la saison dernière avant d'être écarté par Palace.

    Mamadou Sangaré, quant à lui, aurait attiré l'attention de plusieurs équipes de Premier League, dont Manchester United et Chelsea, grâce à ses performances dominantes au milieu de terrain. Crystal Palace et West Ham suivraient de près Samso Baidoo, autre recrue estivale à 8 millions d'euros, qui brille en défense depuis son arrivée en provenance du Red Bull Salzbourg.

    Restaurer la confiance de Sarr

    L'incroyable progression de Lens ne s'explique pas uniquement par des recrutements judicieux, même si le transfert d'Allan Saint-Maximin en janvier semble déjà être un coup de maître, l'ancien ailier de Newcastle ayant été impliqué dans trois buts lors de ses deux premières sorties en Ligue 1.

    Sage a également redynamisé les membres actuels de l'équipe, comme Wesley Said, 30 ans, qui a atteint le sommet de sa carrière avec 10 buts marqués depuis le côté gauche de l'attaque à trois du coach. Dans le cas de Thomasson, le fait de déplacer le Français vers un rôle de meneur de jeu plus en retrait a porté ses fruits, mais pour Malang Sarr, il s'agissait presque exclusivement d'un travail mental.

    Lens était prêt à vendre un défenseur clairement encore traumatisé par son passage démoralisant à Chelsea, mais malgré une offre d'Anderlecht, le club a gardé Sarr à la demande de Sage, qui a rapidement conclu que le physique, la polyvalence et l'expérience de haut niveau du joueur de 27 ans pourraient l'aider à devenir un élément clé de sa défense à trois.

    La confiance accordée par l'entraîneur a joué un rôle déterminant dans le regain de confiance de Sarr, qui a contribué à faire de Lens l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Ligue 1 cette saison (17). Si l'on ajoute à cela le fait que Lens n'a pas manqué de marquer un but depuis la fin du mois d'octobre, on comprend facilement pourquoi de nombreuses personnes liées au club commencent à y croire.

    « Cette équipe est un rouleau compresseur : elle défend tout en avançant et pousse ses adversaires à commettre des erreurs », s'est enthousiasmé l'ancien président Gervais Martel, qui a présidé au triomphe de Lens en 1998, dans une interview accordée à L'Équipe. « Alors, pourquoi ne pas rêver d'être champions ? ! »

    Le PSG est-il toujours le PSG ?!

    Sage est manifestement déterminé à minimiser les discussions autour d'un éventuel titre, soulignant que le PSG, comme il l'a prouvé la saison dernière, est « une équipe extraordinaire » capable de tout balayer sur son passage d'ici la fin de la saison. « Dès que le PSG passera à la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite, il est possible que nous ne le revoyions plus », a déclaré l'entraîneur de Lens.

    Sage a également fait valoir que l'équipe de Luis Enrique n'est battable que si « elle n'est pas le PSG ». Mais voilà le problème : mis à part Le Classique, le PSG n'a pas vraiment semblé être lui-même pendant une grande partie de la saison.

    Il y a évidemment plusieurs raisons à cela, notamment la fatigue et les blessures causées par les nombreuses compétitions disputées tout au long de l'année 2025. Cependant, Dembélé a déclaré de manière assez révélatrice, une semaine seulement après avoir annoncé le retour en forme du PSG, que le principal problème était que certains de ses coéquipiers ne jouaient plus avec la même attitude altruiste.

    « La saison dernière, nous avons fait passer le club avant nous-mêmes, et je pense que nous devons revenir à cela », a averti le vainqueur du Ballon d'Or après la défaite surprise de la semaine dernière à Rennes. « Nous sommes dans la deuxième moitié de la saison, et c'est le Paris Saint-Germain qui doit passer en premier, pas les joueurs individuels, car si nous jouons chacun de notre côté sur le terrain, cela ne fonctionnera pas. Nous ne remporterons pas les titres que nous voulons. »

    Il y a donc au moins une lueur d'espoir pour Lens, même si Sage reste prudent en affirmant que son équipe devra battre le champion lors du face-à-face d'avril pour avoir une chance de le détrôner.

    « Je n'ai jamais battu le PSG auparavant », a déclaré l'entraîneur de 46 ans, « mais si cela pouvait arriver le 12 avril, ce ne serait pas mal ! » En effet, si Lens remportait ce match décisif au Stade Bollaert-Delelis, même Sage pourrait commencer à penser au titre.

