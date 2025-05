Arrivé à l’OM cet hiver, Amine Gouiri vient de chiper un record à Didier Drogba.

Alors que l’Olympique de Marseille peine encore à enchaîner les victoires, Amine Gouiri s’attire tous les regards du côté de la Canebière. En quelques semaines seulement, il a non seulement conquis le public du Vélodrome, mais a aussi commencé à graver son nom aux côtés des plus grands. Un record symbolique vient d’ailleurs d’être dépassé, et ce n’est pas n’importe lequel. Un certain Didier Drogba n’avait jamais vu ça...