L’automne devait être un tournant pour le FC Barcelone, mais la situation a pris une direction inattendue. Le retrait soudain de Ronald Araujo, fragilisé physiquement et mentalement, a plongé le club dans une incertitude profonde à l’approche du mercato hivernal. Ce coup d’arrêt inattendu, survenu après une série de prestations difficiles et une expulsion retentissante, rebat totalement les cartes à Barcelone.
Liga, Ronald Araujo chamboule les plans du Barça
Ronald Araujo se retire temporairement des terrains
Depuis plusieurs mois, Ronald Araujo vit une période extrêmement délicate. Critiqué pour ses performances en baisse et plusieurs cartons rouges lors de rencontres importantes, il a atteint un point de rupture moral. Le défenseur de 26 ans, sentant qu’il n’y arrivait plus, a demandé au club de se retirer temporairement du groupe. Ronald Araujo traverse ainsi un moment déterminant de sa carrière, puisque cette décision vise à se reconstruire mentalement avant de revenir plus solide.
Tout a basculé après un match raté face à Chelsea (3-0). Ronald Araujo, capitaine ce soir-là en Ligue des Champions, est passé complètement à côté de sa prestation. Averti pour contestation dans le premier acte, il a ensuite commis une faute grossière sur Marc Cucurella, entraînant une expulsion logique. Touché physiquement ensuite par une gastro-entérite qui l’a privé du match contre Alavés en Liga (3-1), Ronald Araujo a finalement obtenu du club une absence d’une durée indéterminée pour se ressourcer.
Ronald Araujo paralyse le mercato du Barça
Le Barça se retrouve désormais face à un dilemme majeur : comment préparer son mercato d’hiver alors que Ronald Araujo est absent sans horizon clair ? La stratégie du club catalan, qui voulait se montrer patient et humain envers son joueur, se retourne contre lui. Ronald Araujo, en pause forcée, devient malgré lui un facteur d’instabilité sportive. Le Barça (37 pts), actuellement leader de Liga, ne sait plus s’il doit recruter immédiatement ou attendre que le défenseur revienne.
Selon les discussions internes évoquées par la presse catalane et rapportées par Foot Mercato, tout dépendra de la durée d’indisponibilité de Ronald Araujo. Si celui-ci tarde à retrouver son niveau, le Barça se verrait contraint de renforcer son secteur défensif, alors que ce n’était pas la priorité initiale. Ronald Araujo influence donc directement la feuille de route hivernale du club.
Le Barça oscille entre prudence et urgence
Le média Sport rapporte que si Ronald Araujo revient à son meilleur niveau, les dirigeants estiment inutile d’engager un nouveau défenseur. Cette conviction repose sur la confiance qu’ils accordent au joueur, considéré comme un élément essentiel de la défense blaugrana. Ronald Araujo, lorsqu’il est à son apogée, est un titulaire indiscutable, ce qui pourrait empêcher tout recrutement impulsif.
Toutefois, un autre scénario inquiète le club. D’après Sport, la direction redoute que Ronald Araujo mette du temps à retrouver ses sensations ou qu’il ne recouvre pas un niveau suffisant pour redevenir incontournable. Ronald Araujo, même absent, continue donc de façonner les débats internes. Dans un mercato où tout peut évoluer très vite, Barcelone pourrait être poussé à agir rapidement si le joueur ne se sent pas prêt à revenir dans les prochaines semaines.