Liga, Ronald Araujo chamboule les plans du Barça

Depuis plusieurs mois, Ronald Araujo vit une période extrêmement délicate. Critiqué pour ses performances en baisse et plusieurs cartons rouges lors de rencontres importantes, il a atteint un point de rupture moral. Le défenseur de 26 ans, sentant qu’il n’y arrivait plus, a demandé au club de se retirer temporairement du groupe. Ronald Araujo traverse ainsi un moment déterminant de sa carrière, puisque cette décision vise à se reconstruire mentalement avant de revenir plus solide.

Tout a basculé après un match raté face à Chelsea (3-0). Ronald Araujo, capitaine ce soir-là en Ligue des Champions, est passé complètement à côté de sa prestation. Averti pour contestation dans le premier acte, il a ensuite commis une faute grossière sur Marc Cucurella, entraînant une expulsion logique. Touché physiquement ensuite par une gastro-entérite qui l’a privé du match contre Alavés en Liga (3-1), Ronald Araujo a finalement obtenu du club une absence d’une durée indéterminée pour se ressourcer.