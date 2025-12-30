Il brille sous les projecteurs africains, mais reste dans l’ombre à Madrid. À la Coupe d’Afrique Nations 2025, Brahim Diaz s’impose comme l’un des hommes forts du Maroc, enchaînant les performances décisives et les records symboliques. De quoi relancer le débat autour de son avenir en Liga, alors que son temps de jeu demeure limité au Real Madrid. Entre reconnaissance internationale, attentes personnelles et décisions internes déjà prises, le dossier Brahim Diaz révèle une réalité plus complexe qu’il n’y paraît.
Liga, le Real Madrid a tranché pour l'avenir de Brahim Diaz
Brahim Diaz porte le Maroc à la CAN 2025
En sélection marocaine, Brahim Diaz affiche une efficacité remarquable. Auteur d’un but face à la Zambie lors du large succès des Lions de l’Atlas 3-0, Brahim Diaz a confirmé son excellent début de CAN 2025. Le joueur du Real Madrid est ainsi devenu le premier international marocain à marquer lors des trois premiers matches de la compétition depuis 1972, un symbole fort de sa montée en puissance.
Cette régularité offensive permet à Brahim Diaz de s’imposer comme un élément central du dispositif marocain, notamment dans un contexte où l’équipe attendait le retour d’Achraf Hakimi. En l’absence de son leader habituel, Brahim Diaz a su assumer un rôle majeur, incarnant l’animation offensive et la capacité de déséquilibre du Maroc sur le continent africain.
Walid Regragui encense Brahim Diaz
Le sélectionneur marocain n’a pas caché sa satisfaction après les prestations de son joueur. Walid Regragui a tenu à rappeler le chemin parcouru par Brahim Diaz et la réponse apportée sur le terrain. « Je suis heureux pour Brahim Díaz parce qu’il avait été beaucoup critiqué pendant les matches amicaux, parce qu’on attend beaucoup de Brahim. Il a fait ce qu’on attendait de lui. Il peut faire la différence à tout moment. Il est entré dans la compétition avec un bon état d’esprit. C’est un joueur chirurgical, il peut nous faire gagner à tout moment. Il fait beaucoup plus d’appels, il est disponible pour l’équipe », déclarait le technicien marocain en conférence de presse, lundi.
Ces propos illustrent l’importance prise par Brahim Diaz dans le collectif marocain. À la CAN 2025, Brahim Diaz apparaît non seulement décisif, mais également plus impliqué dans le jeu sans ballon, un aspect souvent souligné par le staff des Lions de l’Atlas.
Une situation toujours délicate au Real Madrid
Si Brahim Diaz s’épanouit en sélection, son quotidien au Real Madrid demeure contrasté. Remplaçant sous Carlo Ancelotti, Brahim Diaz n’a pas vu sa situation évoluer avec l’arrivée de Xabi Alonso. Malgré 18 apparitions toutes compétitions confondues, pour un total d’un but et deux passes décisives, Brahim Diaz n’a été titularisé que sept fois, cumulant seulement 484 minutes de jeu, soit environ 27 minutes par match.
Sous contrat jusqu’en 2027, Brahim Diaz reste perçu comme un joueur de rotation chez les Merengues. Ses performances à la CAN 2025 relancent donc naturellement la question de son statut en club, d’autant que le joueur aspire à un rôle plus central dans un effectif madrilène extrêmement concurrentiel.
Le Real Madrid anticipe la prolongation de Brahim Diaz
Selon les informations relayées par le journaliste Anton Meana, le Real Madrid aurait toutefois déjà sécurisé l’avenir de Brahim Diaz. Celui-ci explique : « Des sources proches de Brahim, l’accord sur la prolongation (jusqu’en 2030, ndlr) est bouclé, mais le club demande à tout le monde d’être discret et le clan Diaz veut respecter ce pacte. Du côté du Real Madrid, on dit que le contrat n’est pas signé. Ça a été une négociation rapide, facile. Mais ça m’inquiète que rien ne soit signé parce que Brahim a des offres d’Europe et d’Arabie saoudite. Brahim veut jouer plus, veut plus apporter, il veut être plus important et surtout, il veut avoir les mêmes opportunités qu’ont les autres. »
Cette sortie suggère que le Real Madrid a choisi d’anticiper toute concurrence en verrouillant le dossier Brahim Diaz. Une prolongation permettrait au club de conserver la main sur un joueur dont la cote ne cesse de grimper, notamment grâce à ses performances internationales.