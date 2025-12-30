Liga, le Real Madrid a tranché pour l'avenir de Brahim Diaz

Le sélectionneur marocain n’a pas caché sa satisfaction après les prestations de son joueur. Walid Regragui a tenu à rappeler le chemin parcouru par Brahim Diaz et la réponse apportée sur le terrain. « Je suis heureux pour Brahim Díaz parce qu’il avait été beaucoup critiqué pendant les matches amicaux, parce qu’on attend beaucoup de Brahim. Il a fait ce qu’on attendait de lui. Il peut faire la différence à tout moment. Il est entré dans la compétition avec un bon état d’esprit. C’est un joueur chirurgical, il peut nous faire gagner à tout moment. Il fait beaucoup plus d’appels, il est disponible pour l’équipe », déclarait le technicien marocain en conférence de presse, lundi.

Ces propos illustrent l’importance prise par Brahim Diaz dans le collectif marocain. À la CAN 2025, Brahim Diaz apparaît non seulement décisif, mais également plus impliqué dans le jeu sans ballon, un aspect souvent souligné par le staff des Lions de l’Atlas.

Pronostics des équipes de la CAN 2025