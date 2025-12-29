Pronostic Zambie vs Maroc 29/12/2025 : Brahim Díaz, le facteur X des Lions de l'Atlas

Entre une équipe zambienne sur le fil et des Marocains déterminés à briller devant leur public, voici nos analyses et conseils pour parier sur ce choc.

Pronostic Zambie vs Maroc : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Zambie vs Maroc

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Zambie 0-2 Maroc

Pronostic des buteurs : Maroc - Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi

Malgré une belle résilience, les Chipolopolo avancent en plein doute. Après un nul encourageant contre le Mali (1-1), leur prestation insipide face aux Comores (0-0) a douché les espoirs. Actuellement parmi les meilleurs troisièmes, les hommes de Moses Sichone sont virtuellement qualifiés, mais sans un exploit face aux Lions, leur destin ne tiendra qu'à un fil.

À domicile, les Lions de l'Atlas ne feront aucun cadeau. Bien que leur qualification soit acquise, Walid Regragui sait qu'il doit éteindre les critiques après le nul frustrant face au Mali (1-1). Pour viser un titre qui leur échappe depuis 1976, le pays hôte doit envoyer un message fort à la concurrence.

Les effectifs probables pour Zambie vs Maroc

Composition attendue de Zambie: Mwanza — M. Banda, B. Sakala, Chanda, Musonda — Tembo, Simukonda, Kangwa — L. Banda, F. Sakala, Daka.

Composition attendue du Maroc : Bono — Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui — El Aynaoui, Ounahi, Ben Seghir — Díaz, El Kaabi, El Khannouss.

Le retour du capitaine : Achraf Hakimi

C'est la grande nouvelle côté marocain : Walid Regragui a confirmé le retour d'Achraf Hakimi. Préservé lors des deux premiers matchs suite à une blessure à la cheville, le latéral du PSG devrait fouler la pelouse de Rabat ce soir. Sa présence apporte un leadership et une profondeur offensive qui pourraient être fatals pour la Zambie. En revanche, le capitaine Romain Saïss reste forfait (genou).

Pronostic 1 Zambie vs Maroc : 1X2 et BTTS - Maroc, cote inférieure à 1,50 sur Unibet

La panne sèche zambienne

La Zambie traverse une crise offensive majeure. Elle n'a plus gagné depuis six matchs et son attaquant Lameck Banda est muet en sélection depuis plus d'un an. Face à une défense marocaine qui a gardé sa cage inviolée lors de 5 de ses 7 dernières sorties, briser le verrou semble improbable.

Pronostic 2 Zambie vs Maroc : Victoire du Maroc sans encaisser de but - Oui, cote de 1,50 chez Unibet

L'état de grâce de Brahim Díaz

La star du Real Madrid est le véritable moteur offensif du Maroc. Déjà buteur lors des deux premiers matchs, Díaz est le joueur qui tente le plus sa chance. Élu homme du match lors de l'ouverture, il pourrait devenir le premier Marocain à marquer lors des trois matchs de poule d'une même CAN.

Pronostic 3 Zambie vs Maroc : Brahim Diaz, buteur potentiel à tout moment, est coté à 2,65 chez Unibet.

