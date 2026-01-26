Liga, le dossier Dro Fernandez sème la zizanie au Barça

Le FC Barcelone pensait avoir verrouillé l’avenir de ses joyaux. Pourtant, un départ a suffi pour faire vaciller les certitudes internes. Celui de Dro Fernandez, jeune talent de La Masia, a agi comme un révélateur brutal des fragilités du modèle blaugrana. Derrière ce dossier se cachent des enjeux bien plus vastes : influence croissante des agents, concurrence féroce des grands clubs européens et inquiétude grandissante autour de la protection des jeunes. Un climat de tension s’est installé en Catalogne, et il pourrait durablement marquer le club.
Le sale coup de Dro Fernandez au Barça
Depuis des décennies, La Masia incarne l’excellence de la formation barcelonaise. L’équipe première actuelle illustre encore cette réussite avec des profils comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsí, tandis que d’anciens pensionnaires tels que Marc Cucurella, Nico Gonzalez ou Alejandro Grimaldo ont bâti de solides carrières ailleurs. Mais cette réussite structurelle place aussi le club face à une réalité brutale : il est impossible d’offrir une place à tous.
C’est dans ce contexte que le dossier Dro Fernandez a pris une tournure explosive. Le jeune joueur a finalement rejoint le Paris Saint-Germain, malgré, selon la direction barcelonaise, un accord préalable avec son agent pour une prolongation. Ce départ inattendu a suscité la colère d’Hansi Flick et de Joan Laporta, convaincus d’avoir perdu Dro Fernandez alors que le club souhaitait sécuriser son avenir à moyen terme.
Le Barça mécontent de l’omniprésence de Jorge Mendes et Pini Zahavi
Selon les informations relayées par la Cadena SER, le FC Barcelone redoute désormais que le scénario Dro Fernandez ne devienne un précédent. Les dirigeants craignent une multiplication de départs similaires, notamment en raison de l’arrivée massive de superagents dans l’entourage des jeunes talents du club. Le phénomène est perçu comme une menace directe pour la stabilité du projet sportif.
Ces derniers mois, Jorge Mendes a ainsi enrôlé plusieurs joueurs majeurs issus de La Masia, dont Marc Casado, Lamine Yamal et Alejandro Baldé, ainsi que des éléments du Barça Atlètic comme Guille Fernandez. De son côté, Pini Zahavi, également agent d’Hansi Flick, a ajouté Ebrima Tunkara, considéré comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs du centre de formation, à son portefeuille, tout en signant Destiny Kosiso, âgé de seulement 12 ans. Dans ce climat, le souvenir du dossier Dro Fernandez reste omniprésent.
L’énorme inquiétude du Barça pour ses pépites
En interne, la direction du Barça redoute que Jorge Mendes et Pini Zahavi privilégient avant tout leurs intérêts économiques, au détriment du projet sportif barcelonais. La forte cote de leurs jeunes clients sur le marché européen accentue cette inquiétude. Leur influence croissante, combinée à une proximité jugée troublante avec Joan Laporta, est perçue comme un facteur de déséquilibre potentiel.
Au-delà de la stratégie, un malaise éthique se fait jour. Plusieurs responsables estiment problématique que des joueurs en pleine adolescence soient déjà entourés de superagents, au risque de perturber leur développement sportif et personnel. Ironie du sort, le dossier Dro Fernandez - dont l’agent est Iván de la Peña (représentant de Luis Enrique, entraineur du PSG), et non Mendes ou Zahavi - a laissé une trace profonde. À Barcelone, ce cas est désormais cité comme un avertissement : La Masia reste une richesse, mais sa protection est devenue un enjeu stratégique majeur.