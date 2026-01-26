Liga, le dossier Dro Fernandez sème la zizanie au Barça

Selon les informations relayées par la Cadena SER, le FC Barcelone redoute désormais que le scénario Dro Fernandez ne devienne un précédent. Les dirigeants craignent une multiplication de départs similaires, notamment en raison de l’arrivée massive de superagents dans l’entourage des jeunes talents du club. Le phénomène est perçu comme une menace directe pour la stabilité du projet sportif.

Ces derniers mois, Jorge Mendes a ainsi enrôlé plusieurs joueurs majeurs issus de La Masia, dont Marc Casado, Lamine Yamal et Alejandro Baldé, ainsi que des éléments du Barça Atlètic comme Guille Fernandez. De son côté, Pini Zahavi, également agent d’Hansi Flick, a ajouté Ebrima Tunkara, considéré comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs du centre de formation, à son portefeuille, tout en signant Destiny Kosiso, âgé de seulement 12 ans. Dans ce climat, le souvenir du dossier Dro Fernandez reste omniprésent.