Urgence au PSG, la visite médicale de Dro Fernandez programmée !

Le PSG avance vite sur ce dossier sensible. Après plusieurs jours d’échanges avec le FC Barcelone, le club parisien touche au but et se prépare à officialiser une arrivée très attendue en interne.

Le PSG touche au but pour Dro Fernandez

Le Paris Saint-Germain se rapproche d’une conclusion heureuse dans le dossier Dro Fernandez. Les dirigeants parisiens ont trouvé un terrain d’entente avec le FC Barcelone autour d’un transfert évalué à 8 millions d’euros, soit légèrement au-dessus de la clause libératoire fixée à 6 millions. Un détail qui a facilité les discussions entre les deux institutions.

Arrivé à Paris ce dimanche, le jeune milieu offensif de 18 ans n’a pas perdu de temps. Selon les informations de Fabrizio Romano, il effectue actuellement les examens médicaux nécessaires avant la signature officielle de son contrat.

Un engagement longue durée, un départ qui pique à Barcelone

International espagnol U18, Dro Fernandez s’apprête à s’engager avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2030. Un choix fort, synonyme de confiance mutuelle entre le joueur et le club parisien, qui voit en lui un investissement d’avenir.

Du côté catalan, ce départ continue de laisser des traces. Joan Laporta n’a jamais caché son amertume face à la perte de ce jeune élément, perçu comme un profil prometteur pour l’avenir du Barça.