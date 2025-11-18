Kylian Mbappé n’a pas attendu la fin du rassemblement pour quitter les Bleus. À peine le succès contre l’Ukraine validé, il a pris la direction de Dubaï, un choix qui étonne autant qu’il en agace certains. Officiellement, le capitaine souffre toujours de la cheville. Officieusement, certains observateurs n’y croient qu’à moitié, d’autant que le Real Madrid assure sans trembler qu’il sera opérationnel lors du prochain match de Liga. De quoi remettre sur la table le fameux débat du « traitement spécial » accordé à la star des Bleus.
Libéré par l’équipe de France, Mbappé s’offre une nouvelle virée polémique
Une qualification acquise et un départ express
La soirée contre l’Ukraine a servi de point final à la route vers la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont déroulé au Parc des Princes (4-0), et Mbappé, fidèle à lui-même, a inscrit deux buts en jouant l’intégralité de la rencontre. Une prestation solide, sans apparence de gêne.
Mais dès le lendemain, la Fédération française de football a annoncé son forfait pour le déplacement en Azerbaïdjan, prévu trois jours plus tard. Le communiqué expliquait : « Kylian Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid ».
Un souci connu depuis début octobre, puisqu’il l’avait déjà privé du match en Islande. Didier Deschamps a commenté la situation en conférence de presse : « Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu'ils ont à faire. Il n'y avait aucun risque à prendre ».
Pourtant, à peine libéré, l’attaquant a quitté Paris le samedi matin, direction Dubaï. Le compte Instagram Drikcfootball a publié une vidéo montrant des étiquettes de bagages portant son nom sur le vol Emirates EK72 de 10h, en partance de Roissy. Pas discret, mais assumé.
Un voyage qui surprend et entretient les soupçons
Le timing a rapidement mis le feu aux poudres. Car pendant que ses coéquipiers s’apprêtaient à rejoindre Bakou, Mbappé s’embarquait pour 6h40 de vol vers les Émirats arabes unis, soit un trajet plus long que Paris-Bakou.
Sur place, le capitaine des Bleus n’a pas vraiment cherché à passer sous les radars. Il a été aperçu à l’hôtel Atlantis The Royal, l’un des établissements les plus luxueux de Dubaï. Il a aussi fait un tour dans un club de padel, où il a posé avec plusieurs personnalités. Le chanteur Dadju a même publié une story où l’on voit Mbappé, vêtu pour le sport, entouré des membres de “Padel One”. Dans la description, Nasser Goulamhoussen écrit :
« Merci à notre ami et champion Kylian Mbappé de nous avoir rendu visite aujourd'hui », tout en partageant des photos prises le même jour avec les frères Hernandez.
Ces images ont circulé en France et en Espagne, alimentant une question simple : que vaut réellement la blessure évoquée par Didier Deschamps ?
Le Real Madrid affirme qu’il jouera : un signal contradictoire
Si Madrid avait voulu calmer la polémique, c’est raté. Le club a rapidement expliqué, sans hésitation, que Mbappé sera disponible pour affronter Elche le dimanche 23 novembre lors de la 13e journée de Liga. Pas de réserve. Pas d’« attente d’examens ». La presse espagnole assure même qu’aucun examen n’était prévu.
Face à ces messages contradictoires, la théorie de la « blessure diplomatique » est revenue en force. Ce n’est pas une première pour les Bleus, mais dans le cas de Mbappé, tout prend immédiatement une ampleur nettement supérieure.
Dubaï, Stockholm : un scénario qui rappelle une autre controverse
Cette escapade n’est pas sans rappeler ce qui s’était produit un an plus tôt. En octobre 2024, Mbappé, non convoqué par Didier Deschamps, avait choisi de passer une soirée en Suède pendant que l’équipe de France affrontait Israël en Ligue des Nations. Une affaire qui avait pris un tournant lourd lorsque l’attaquant s’était retrouvé visé par une plainte pour viol, affaire classée sans suite par la suite.
Même si la situation actuelle n’a rien à voir sur le plan judiciaire, le parallèle sur le plan médiatique ressemble fortement : un rassemblement en cours, un déplacement inattendu, et une tempête autour.
Le vestiaire divisé ? Les avis s’opposent ouvertement
En France, les réactions se sont multipliées. Certaines voix estiment qu’un tel geste peut créer des tensions dans le groupe, surtout chez ceux qui enchaînent les matchs sans jamais demander de passe-droit. Jérôme Rothen, sur RMC, n’a pas mâché ses mots :
« Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète ? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là ? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur ».
Une lecture sévère, tranchante, mais partagée par une partie du public.
Daniel Riolo, lui, ne voit pas de scandale dans cette décision : « A quel moment le capitaine doit être là tout le temps ? Dans quel monde on voit ça ? Ça n'existe pas. Si Deschamps avait voulu qu'il vienne, il lui aurait dit. Il lui a donné l'autorisation, il n'y va pas. C'est quoi le problème ? Il est privilégié et alors ? Ce sont des polémiques inutiles ».
Deux visions opposées, révélatrices de l’ambiance actuelle : la moindre décision concernant Mbappé provoque un choc.