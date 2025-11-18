Libéré par l’équipe de France, Mbappé s’offre une nouvelle virée polémique

La soirée contre l’Ukraine a servi de point final à la route vers la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont déroulé au Parc des Princes (4-0), et Mbappé, fidèle à lui-même, a inscrit deux buts en jouant l’intégralité de la rencontre. Une prestation solide, sans apparence de gêne.

Mais dès le lendemain, la Fédération française de football a annoncé son forfait pour le déplacement en Azerbaïdjan, prévu trois jours plus tard. Le communiqué expliquait : « Kylian Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid ».

Un souci connu depuis début octobre, puisqu’il l’avait déjà privé du match en Islande. Didier Deschamps a commenté la situation en conférence de presse : « Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu'ils ont à faire. Il n'y avait aucun risque à prendre ».

Pourtant, à peine libéré, l’attaquant a quitté Paris le samedi matin, direction Dubaï. Le compte Instagram Drikcfootball a publié une vidéo montrant des étiquettes de bagages portant son nom sur le vol Emirates EK72 de 10h, en partance de Roissy. Pas discret, mais assumé.