Après avoir brillamment dominé le Brésil (2-1) en infériorité numérique lors de sa tournée américaine, l'équipe de France a conforté son statut d'immense favorite pour la Coupe du monde 2026. Buteur face à la Seleção et désormais à une petite longueur du record historique d'Olivier Giroud, Kylian Mbappé rayonne sur le terrain. Entre les deux rencontres amicales de ce rassemblement de mars, le capitaine des Bleus s'est longuement confié au micro de Téléfoot ce dimanche. L'occasion idéale pour le leader offensif tricolore d'annoncer la couleur à trois mois du Mondial, avec une priorité absolue : garder les pieds sur terre.
"Les Sénégalais vont nous rentrer dedans" : l'avertissement de Mbappé
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Refuser l'euphorie et le statut de vainqueur d'avance
Si les observateurs placent la France sur le toit du monde avant l'heure, l'attaquant du Real Madrid refuse de céder à l'emballement. Interrogé sur le danger de ce statut de favori, le capitaine a balayé l'idée, assurant que la réalité du terrain se chargerait de les punir en cas d'arrogance. "Les Sénégalais vont nous rentrer dedans si on se croit champions du monde d'entrée et on reviendra sur terre rapidement", a-t-il illustré avec justesse. Conscient de "l'insouciance" de ce groupe particulièrement jeune, il garantit que la mentalité n'est pas au relâchement, rappelant le long chemin à parcourir et les différentes phases à franchir pour espérer "toucher le Graal".
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Plus de talent qu'en 2022, mais une obligation de gagner
Inévitablement, la comparaison avec l'équipe finaliste malheureuse au Qatar en 2022 a été mise sur la table. Si Mbappé admet que le potentiel actuel "donne le tournis" tant le vivier tricolore est exceptionnel, il reste d'un pragmatisme absolu. "Pour être considérés comme forts, il faut gagner et le démontrer sur le terrain", a tranché le champion du monde 2018. Il rappelle à juste titre que l'histoire regorge d'équipes de France extrêmement talentueuses qui n'ont finalement rien gagné, martelant que seul le résultat final permet de valider la supériorité d'une génération.
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Un nouveau rôle de "vieux" grand frère assumé
Pour guider cette jeunesse dorée vers les sommets américains, le natif de Bondy a pris la pleine mesure de son rôle de capitaine. Avec le sourire, il a d'abord plaisanté sur son obligation d'aller "plus souvent en conférence de presse", avant de livrer une analyse touchante de son évolution. Jadis "jeune talent" puis "star de l'équipe" couvée par les anciens, il a désormais changé de dimension. "Aujourd'hui, en 2026, c'est moi qui dois prendre soin de tout le monde. C'est bizarre de parler comme un vieux", s'est-il amusé, assumant pleinement ses responsabilités de grand frère bienveillant.
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En route vers le record historique de Giroud
Ce costume de patron, Kylian Mbappé ne se contente pas de le porter devant les caméras. Sur le rectangle vert, il reste la locomotive incontestée d'une nation redoutée par la planète entière. Son magnifique but piqué contre les Brésiliens à Boston n'est pas seulement le symbole de sa grande forme ; il marque sa septième réalisation consécutive en sélection, une première depuis Jean-Pierre Papin en 1991. Avec 56 buts au compteur, il n'est plus qu'à une petite unité d'égaler le record absolu d'Olivier Giroud (57). "Il jouera quelques minutes contre la Colombie pour au moins l'égaler", a promis son sélectionneur ce dimanche. Un cap historique que le Bondynois compte bien franchir rapidement, prouvant qu'il est fin prêt à porter son pays vers une troisième étoile.