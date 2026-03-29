"Les Sénégalais vont nous rentrer dedans" : l'avertissement de Mbappé

Ce costume de patron, Kylian Mbappé ne se contente pas de le porter devant les caméras. Sur le rectangle vert, il reste la locomotive incontestée d'une nation redoutée par la planète entière. Son magnifique but piqué contre les Brésiliens à Boston n'est pas seulement le symbole de sa grande forme ; il marque sa septième réalisation consécutive en sélection, une première depuis Jean-Pierre Papin en 1991. Avec 56 buts au compteur, il n'est plus qu'à une petite unité d'égaler le record absolu d'Olivier Giroud (57). "Il jouera quelques minutes contre la Colombie pour au moins l'égaler", a promis son sélectionneur ce dimanche. Un cap historique que le Bondynois compte bien franchir rapidement, prouvant qu'il est fin prêt à porter son pays vers une troisième étoile.