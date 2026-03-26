La France s'offre le Brésil, Mbappé buteur !





L'impact décisif de Kylian Mbappé Titularisé malgré les doutes sur son genou gauche, le capitaine français a dissipé toutes les inquiétudes dès la première période. En ouvrant le score, il a non seulement mis les Bleus sur la voie du succès, mais il s'est également rapproché de l'histoire. Avec cette nouvelle réalisation, il n'est plus qu'à une seule unité du record absolu de buts en équipe de France, un exploit qu'il pourrait égaler dès mardi prochain face à la Colombie.

Une solidarité défensive à l'épreuve Le match a basculé dans une dimension tactique différente à la 55e minute suite à l'expulsion de Dayot Upamecano. Réduits à dix, les hommes de Didier Deschamps ont fait preuve d'une résilience remarquable pour contenir les assauts de la Seleção de Carlo Ancelotti. Cette capacité à souffrir ensemble et à conserver l'avantage au score est un signal fort envoyé à la concurrence avant le tournoi mondial.

Un baptême américain réussi Arborant exceptionnellement une tenue verte, l'équipe de France a parfaitement géré l'ambiance électrique de Boston, largement acquise à la cause brésilienne. Ce succès permet au staff tricolore de valider les choix effectués lors de ce rassemblement, notamment la gestion physique de Mbappé qui, bien que performant, a été remplacé en fin de match pour préserver son articulation.

Prochaine étape pour les Bleus : un second test de haut niveau contre la Colombie, mardi 31 mars, où tous les regards seront braqués sur Kylian Mbappé pour la quête de son record historique.