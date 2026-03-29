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Naim Beneddra

Mbappé : "Au Real, on a critiqué Di Stefano et Ronaldo..."

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Kylian Mbappé

La star française a répondu aux doutes de la presse espagnole sur Téléfoot. Il promet un engagement total avec le Real Madrid avant le Mondial.

Le contexte madrilène s'est lourdement alourdi ces dernières semaines pour Kylian Mbappé. Entre une gestion médicale polémique de son genou, les foudres d'une presse espagnole rancunière et le débat sur l'efficacité collective de l'équipe en son absence, le capitaine des Bleus traverse sa première véritable zone de turbulences en Espagne. Interrogé ce dimanche au micro de Téléfoot, après le match France-Brésil, l'attaquant a choisi d'éteindre l'incendie. Loin de s'offusquer des attaques, il a affiché une sérénité déconcertante, presque imperméable au tumulte extérieur.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    Mbappé relativise la pression locale

    Au lieu de s'engager dans une confrontation verbale avec les médias ibériques, le Bondynois préfère prendre de la hauteur en convoquant l'histoire de son club. "En Espagne, ce sont des gens passionnés, le Real c'est une religion", a-t-il souligné. Conscient que son statut génère une attente démesurée, il accepte la règle du jeu et les spéculations qui l'entourent. Surtout, il rappelle que l'institution n'épargne personne, pas même ses plus grandes figures historiques : "Au Real, on a critiqué tout le monde, Ronaldo, Di Stefano... donc je ne vois pas pourquoi j'y échapperais". Une manière habile de banaliser sa situation actuelle.

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    Déterminé à bien finir l'exercice

    Malgré des statistiques individuelles de très haut vol, le numéro 10 merengue sait que la confiance de l'exigeant public du Santiago Bernabéu est actuellement écornée. Les récents remous liés à son protocole de soins ont laissé des traces. Pour apaiser ce climat de suspicion, Mbappé refuse la victimisation. Il se dit simplement "tranquille" et déterminé à se concentrer sur son métier de footballeur pour "améliorer sa situation sur le terrain". Cette posture pragmatique vise à recentrer le débat sur le jeu, loin des querelles de communication ou des accusations d'individualisme.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Il adresse un message au Bayern

    L'autre grief régulièrement formulé par la presse madrilène concerne une supposée préservation physique en vue de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant a balayé cette hypothèse avec un certain amusement, réaffirmant son implication totale dans les objectifs de son employeur. Toujours en course sur la scène nationale et européenne, il aborde la confrontation à venir contre le Bayern Munich (quart de finale) avec un grand appétit compétitif. "S'il y a une équipe qui peut les battre, c'est le Real Madrid", a-t-il affirmé, garantissant que la meilleure préparation pour l'échéance internationale passe par une fin de saison couronnée de succès en club.

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    Les Espagnols l'attendent au tournant

    Cette prise de parole millimétrée suffira-t-elle à dissiper définitivement les doutes en Espagne ? Le Français sait pertinemment que seules ses futures performances feront jurisprudence. S'il parvient à guider le Real Madrid vers un nouveau sacre européen au printemps, les polémiques médicales et les débats sur son implication s'effaceront naturellement. Reste à observer si ce flegme affiché face aux caméras résistera à l'immense défi qui l'attend dans les prochaines semaines.

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