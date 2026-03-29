Mbappé : "Au Real, on a critiqué Di Stefano et Ronaldo..."

Au lieu de s'engager dans une confrontation verbale avec les médias ibériques, le Bondynois préfère prendre de la hauteur en convoquant l'histoire de son club. "En Espagne, ce sont des gens passionnés, le Real c'est une religion", a-t-il souligné. Conscient que son statut génère une attente démesurée, il accepte la règle du jeu et les spéculations qui l'entourent. Surtout, il rappelle que l'institution n'épargne personne, pas même ses plus grandes figures historiques : "Au Real, on a critiqué tout le monde, Ronaldo, Di Stefano... donc je ne vois pas pourquoi j'y échapperais". Une manière habile de banaliser sa situation actuelle.