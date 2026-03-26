France - Brésil : Auteur d'un lob sublime, Mbappé talonne le record de Giroud

Aligné d'entrée face à la Seleção pour cette affiche de gala au Gillette Stadium, Kylian Mbappé suscitait de légitimes interrogations. Le Bondynois n'avait plus débuté une rencontre depuis la mi-février avec le Real Madrid, laissant planer un doute raisonnable sur son rythme de compétition et sa condition physique. Mais dans ce 4-4-2 hybride inédit concocté par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus a très vite rassuré l'ensemble des observateurs, affichant une explosivité et une motivation de tous les instants.