Aligné d'entrée face à la Seleção pour cette affiche de gala au Gillette Stadium, Kylian Mbappé suscitait de légitimes interrogations. Le Bondynois n'avait plus débuté une rencontre depuis la mi-février avec le Real Madrid, laissant planer un doute raisonnable sur son rythme de compétition et sa condition physique. Mais dans ce 4-4-2 hybride inédit concocté par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus a très vite rassuré l'ensemble des observateurs, affichant une explosivité et une motivation de tous les instants.
France - Brésil : Auteur d'un lob sublime, Mbappé talonne le record de Giroud
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Un lob somptueux pour libérer les Bleus
Le point d'orgue de cette première période éclatante est intervenu peu après la demi-heure de jeu (32e). Idéalement lancé en profondeur par son ancien coéquipier parisien Ousmane Dembélé, l'attaquant tricolore a fait parler sa pointe de vitesse fulgurante pour déposer la charnière centrale brésilienne. Se présentant face au portier adverse à l'entrée de la surface de réparation, il a fait preuve d'un sang-froid glacial pour conclure l'action d'un lob somptueux, faisant bondir de joie son sélectionneur sur le banc de touche.
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Le record absolu dans le viseur
Une finition magnifique qui lui permet de faire trembler les filets pour le septième match consécutif sous le maillot frappé du coq. Plus vertigineux encore, cette réalisation magistrale porte son total personnel à 56 buts en sélection nationale. Le prodige madrilène ne se trouve désormais plus qu'à une toute petite unité du record absolu détenu par Olivier Giroud (57 buts). Une marque historique qui semble plus que jamais destinée à tomber dans son escarcelle à très court terme.
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Une seconde période à gérer
Alors qu'il reste encore un second acte complet à disputer dans cette opposition de prestige, la gestion de son temps de jeu demeure un enjeu central. S'il n'est finalement pas resté aux vestiaires à la pause, contrairement à ce que son manque de rythme initial laissait imaginer, il est fort probable que Didier Deschamps ne prenne aucun risque inconsidéré. Le capitaine devrait logiquement céder sa place en cours de deuxième mi-temps, avec le sentiment du devoir déjà largement accompli.