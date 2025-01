Neymar à Santos, le gros retournement de situation

Santos FC vs Sao Paulo

Le retour tant attendu de Neymar à Santos connaît un rebondissement. Initialement attendu plus tôt, la star brésilienne a changé ses plans.

À 32 ans, Neymar Jr a tourné la page Al-Hilal. Ce lundi soir, l’attaquant brésilien a officiellement résilié son contrat avec le club saoudien, mettant un terme prématuré à son aventure en Saudi Pro League.

Un report de dernière minute

Désormais libre de tout engagement, le joueur a choisi de retrouver Santos, son club formateur, pour une pige de six mois, avant d’envisager un retour en Europe (peut-être). Son retour au Brésil était initialement prévu plus tôt dans la semaine, mais un imprévu de dernière minute a repoussé son arrivée.

D’après les informations de UOL, Neymar a reporté son vol et n’arrivera finalement que jeudi soir ou vendredi matin. Dès son arrivée, il sera présenté au public à Pacaembu en fin de matinée, avant un second événement à Vila Belmiro en fin de journée. Le samedi suivant, l’ancien joueur du PSG assistera à la rencontre entre Santos et São Paulo depuis les tribunes. Son grand retour sur les terrains pourrait coïncider avec son anniversaire, le 5 février, face à Botafogo.