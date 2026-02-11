Les entraîneurs ou la direction de l’OM ? La triste stat qui désigne le vrai coupable

Chaque changement d’entraîneur entraîne son lot de bouleversements. Les idées, méthodes et stratégies diffèrent, et souvent les nouveaux venus amènent leurs propres recrues. La continuité, la cohérence et la construction d’un effectif stable deviennent alors un véritable défi. Cette instabilité s’accompagne d’une pression constante, populaire, médiatique et institutionnelle, qui fragilise la mise en place d’un cap durable.

Le 32ᵉ changement de technicien ne représente pas seulement un chiffre : il symbolise un obstacle majeur pour la direction du club, chargée de trouver enfin une stabilité indispensable pour que l’OM rivalise régulièrement en Ligue 1 et sur la scène européenne.