Les 10 moments qui ont fait la légende de Trent Alexander-Arnold à Liverpool : du corner de génie au titre tant attendu

Alors que le latéral s'envole pour le Real Madrid, retour sur ses exploits historiques à Anfield et ailleurs...

L'aventure de Trent Alexander-Arnold à Liverpool se termine dans l'acrimonie. L'enfant du club, le héros local, a profondément contrarié un nombre significatif de supporters en choisissant de laisser expirer son contrat pour s'engager librement ailleurs cet été, très probablement avec le Real Madrid. Rien ne garantit d'ailleurs, en réalité, que le latéral droit en partance pour la capitale espagnole ne sera pas soumis à de nouvelles huées ce dimanche à Anfield, au moment même où l'équipe d'Arne Slot s'apprête à soulever le trophée de Premier League devant son public. Une fin amère.

Quels que soient les torts et les raisons des uns ou des autres dans cette affaire – ceux d'Alexander-Arnold concernant sa décision, ou ceux des fans vis-à-vis de leur réaction épidermique –, la seule chose sur laquelle tout le monde peut s'accorder est que la nature même de ce départ du joueur de 26 ans est un véritable gâchis, une immense déception. Après tout, il ne faut pas oublier qu'Alexander-Arnold a joué un rôle absolument central et déterminant dans la glorieuse ère de succès de Liverpool sous les ordres de Jürgen Klopp, avant d'apporter une contribution majeure et significative au titre de champion inattendu remporté lors de cette dernière saison passée sur les bords de la Mersey.

Ci-dessous, GOAL revient en détail sur les 10 moments les plus mémorables et les plus marquants de Trent Alexander-Arnold sous le maillot rouge de Liverpool...