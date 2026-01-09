Le Sénégal élimine le Mali et retrouve le dernier carré (0-1)

Nouveau derby ouest-africain dans cette CAN avec deux nations frontalières. Le Sénégal, champion d’Afrique 2021, et le Mali, l’éternel outsider toujours en quête de sa première étoile. Attendu pour être électrique, ce premier quart de finale n’a pas dérogé à la règle. Si les Aigles démarraient fort la rencontre, ce sont les Lions de la Téranga qui se montraient plus incisifs. La première mèche était allumée par Pape Gueye dont la frappe était déviée en corner (10e). Le Sénégal mettait alors le pied sur le ballon et se montrait dangereux sur les buts maliens. De son côté, le Mali s’offrait quelques incursions dans la surface opposée, mais se heurtait à chaque fois à la défense sénégalaise.

Le match se débloquait finalement sur une bourde de Djigui Diarra qui permettait à Illiman Ndiaye de surgir dans la surface pour ouvrir le score (0-1, 28e). Les Aigles ne modifiaient toutefois pas leur plan de jeu, mais se saborder en fin de première mi-temps. Juste après un arrêt déterminant de Diarra devant El Hadj Malick Diouf (45e+1), Yves Bissouma écopait d’un second carton rouge, synonyme d’exclusion (45e+3). Le Mali est donc réduit à dix et mené à la pause.