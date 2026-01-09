Le Sénégal était aux prises avec le Mali, vendredi, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Un derby qui a tourné à l’avantage des Lions de la Téranga qui se sont imposés face aux Aigles sur la plus courte des marges et retrouvent les demi-finales.
Le Sénégal élimine le Mali et retrouve le dernier carré (0-1)
Djigui Diarra offre un caviar au Sénégal, le Mali se saborde
Nouveau derby ouest-africain dans cette CAN avec deux nations frontalières. Le Sénégal, champion d’Afrique 2021, et le Mali, l’éternel outsider toujours en quête de sa première étoile. Attendu pour être électrique, ce premier quart de finale n’a pas dérogé à la règle. Si les Aigles démarraient fort la rencontre, ce sont les Lions de la Téranga qui se montraient plus incisifs. La première mèche était allumée par Pape Gueye dont la frappe était déviée en corner (10e). Le Sénégal mettait alors le pied sur le ballon et se montrait dangereux sur les buts maliens. De son côté, le Mali s’offrait quelques incursions dans la surface opposée, mais se heurtait à chaque fois à la défense sénégalaise.
Le match se débloquait finalement sur une bourde de Djigui Diarra qui permettait à Illiman Ndiaye de surgir dans la surface pour ouvrir le score (0-1, 28e). Les Aigles ne modifiaient toutefois pas leur plan de jeu, mais se saborder en fin de première mi-temps. Juste après un arrêt déterminant de Diarra devant El Hadj Malick Diouf (45e+1), Yves Bissouma écopait d’un second carton rouge, synonyme d’exclusion (45e+3). Le Mali est donc réduit à dix et mené à la pause.
Le Mali n’avance pas, le Sénégal manque le break
En seconde période, ce sont les gardiens qui se signalaient d’entrée, d’abord Edouard Mendy qui arrêtait en deux temps une frappe de Lassine Sinayoko (49e). Ensuite, Djigui Diarra se couchait vite pour détourner la tentative d’Idrissa Gana Gueye (49e) dans la foulée. Le gardien sénégalais récidivait en s’interposant face à Abdoulaye Diaby qui était bien parti pour remettre les pendules à l’heure (57e). Son homologue malien lui répondait à nouveau en sortant une belle parade sur frappe puissante de Sadio Mané avant de s’imposer juste après sur le coup de tête de Pathé Ciss (66e).
Djigui Diarra remportait encore un nouveau face à face devant Pathé Ciss et maintenait toujours le Mali en vie dans ce match (77e). Les Lions de la Téranga enchainaient les frappes dans les dernières minutes, mais tombaient sur un mur nommé Djigui Diarra, lâché par sa défense. Le Mali ne parvenait pas à revenir au score jusqu’à la fin des 90 minutes et dit donc adieu à la compétition. Le Sénégal, quant à lui, retrouve les demi-finales et continue son chemin vers un second sacre continental. Le Sénégal défiera lors du prochain tour le vainqueur du choc entre l’Egypte et la Côte d’Ivoire.