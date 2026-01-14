Le Sénégal domine l'Égypte et accède à la finale

Les Lions ont rugi, et les Pharaons sont rentrés dans le rang. Dans une demi-finale aux allures de passation de pouvoir définitive, le Sénégal a assumé avec une autorité glaçante son statut de patron du continent en écartant l'Égypte (1-0). Maîtres de leur sujet de bout en bout, les hommes d'Aliou Cissé s'offrent une troisième finale de CAN en sept ans, confirmant une régularité effrayante au sommet. La série d'invincibilité historique de l'Égypte à ce stade, qui durait depuis 1984, a volé en éclats face à la puissance collective des tenants du titre.