Le rêve Giroud à Lille : Et si c'était vraiment possible ? Les 4 raisons d'y croire !

Et si le LOSC réalisait l'un des coups les plus retentissants du mercato estival en France ? Depuis quelques heures, une rumeur prend de l'ampleur : Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, serait dans le viseur du club nordiste pour un retour spectaculaire en Ligue 1, plus de douze ans après l'avoir quittée. Si, à première vue, l'idée de voir l'attaquant de 38 ans quitter le Los Angeles FC pour Lille peut sembler farfelue, elle est en réalité bien plus qu'une simple spéculation. Selon le média Le Petit Lillois, l'intérêt est réel et de premières discussions ont même déjà eu lieu. En y regardant de plus près, ce qui ressemble à un rêve un peu fou pourrait bien être une opération mûrement réfléchie et bénéfique pour toutes les parties.