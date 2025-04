Le PSG surpris par Nice : La réaction déconcertante de Luis Enrique !

Paris Saint-Germain vs Nice

Première défaite de la saison pour le PSG ! Battu par Nice et privé de record, Paris a déçu. Mais la réaction de Luis Enrique, très calme, surprend...

Invincible depuis le début de la saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est tombé pour la première fois ce vendredi soir, surpris au Parc des Princes par une équipe de l'OGC Nice clinique et solide (1-3). Un revers inattendu qui met fin à une série de 30 matchs sans défaite en championnat et prive le club de la capitale du record historique d'invincibilité du FC Nantes. Alors que cette défaite, même sans conséquence au classement pour le champion déjà sacré, aurait pu susciter de la frustration à quelques jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, la réaction de Luis Enrique en après-match a été pour le moins... déconcertante. L'entraîneur espagnol a affiché une sérénité et une positivité étonnantes.