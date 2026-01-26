L’UEFA a officialisé la désignation de l’arbitre pour le match choc de la huitième journée de la Ligue des champions entre le PSG et Newcastle. Le Slovène Slavko Vincic, un arbitre expérimenté, sera au sifflet ce mercredi au Parc des Princes. Cette décision ravit les Parisiens, qui connaissent bien Vincic, contrairement aux Magpies.
L’arbitre du PSG-Newcastle connu, ça sent bon pour les Parisiens
Slavko Vincic, un arbitre rodé à la Champions League
Slavko Vincic, 46 ans, fait partie des arbitres les plus expérimentés de la scène européenne. Il a déjà dirigé la finale de la Ligue des champions 2024, remportée 2-0 par le Real Madrid face au Borussia Dortmund, et une semaine seulement avant PSG-Newcastle, il officiait sur le match OM-Liverpool (0-3).
L’arbitre slovène possède une solide connaissance des clubs français, et notamment du PSG. Il a déjà arbitré les Parisiens à trois reprises. Cette expérience accumulée permet aux joueurs du PSG de mieux anticiper son style de jeu et sa manière de gérer les contacts et les situations litigieuses sur le terrain.
Une familiarité avec le PSG, mais pas avec Newcastle
Vincic connaît le PSG sur le bout des doigts. La saison passée, il a dirigé les rencontres contre Arsenal, dont la défaite 2-0 à l’Emirates en octobre 2024 lors de la phase de ligue et la victoire 1-0 en demi-finale aller en avril 2025. Avant cela, il avait également officié lors de la victoire 3-0 du PSG contre l’AC Milan en octobre 2023, avec des buts signés Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Kang-in Lee. Au total, il n’a distribué que cinq cartons aux Parisiens sur ces trois matchs, ce qui est relativement peu et témoigne d’une gestion plutôt permissive.
En revanche, Vincic n’a jamais arbitré Newcastle. Logique : les Magpies n’ont participé qu’à deux reprises à la Ligue des champions ces dernières années. En 2023/2024, ils avaient battu le PSG 4-1 à l’aller et fait match nul 1-1 au Parc des Princes. Avant cela, leur dernière participation remontait à 2002/2003, avant que Vincic ne devienne arbitre international.
Un avantage psychologique pour le PSG ?
La désignation de Vincic pourrait donc constituer un atout pour les Parisiens, qui connaissent ses décisions et sa manière de gérer le jeu. Pour Newcastle, il s’agira d’une première rencontre sous sa direction, ce qui ajoute une dimension d’incertitude pour les Anglais.
Entre expérience, familiarité et gestion de match, le choix de Slavko Vincic s’avère stratégique pour l’UEFA. Pour le PSG, ce mercredi soir, la présence d’un arbitre qu’ils connaissent bien pourrait peser dans la balance et faciliter la maîtrise du rythme de jeu face à Newcastle.