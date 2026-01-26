L’arbitre du PSG-Newcastle connu, ça sent bon pour les Parisiens

Slavko Vincic, 46 ans, fait partie des arbitres les plus expérimentés de la scène européenne. Il a déjà dirigé la finale de la Ligue des champions 2024, remportée 2-0 par le Real Madrid face au Borussia Dortmund, et une semaine seulement avant PSG-Newcastle, il officiait sur le match OM-Liverpool (0-3).

L’arbitre slovène possède une solide connaissance des clubs français, et notamment du PSG. Il a déjà arbitré les Parisiens à trois reprises. Cette expérience accumulée permet aux joueurs du PSG de mieux anticiper son style de jeu et sa manière de gérer les contacts et les situations litigieuses sur le terrain.