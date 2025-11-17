Arda Guler Real Madrid GFXGetty/GOAL
Le nouveau duo Özil-Ronaldo : comment Güler et Mbappé font briller le Real

Arda Güler, recruté pour 30 millions d'euros de Fenerbahçe en 2023 après que le Barça ait annoncé sa signature, est devenu indispensable au Real Madrid sous Xabi Alonso. Le milieu offensif turc de 20 ans a délivré ses six passes décisives de la saison à Kylian Mbappé, avec qui il développe une connexion rappelant le duo Özil-Ronaldo. Titulaire lors de 14 des 16 matches du Real cette saison, Güler affiche 0,91 contribution offensive toutes les 90 minutes et a créé 40 occasions, meilleur total des cinq grands championnats européens. Carlo Ancelotti l'avait laissé sur le banc, Alonso en a fait un titulaire incontournable.

Pendant deux saisons, le recrutement d'Arda Güler semblait pouvoir être une erreur du Real Madrid. Il y avait même des rapports selon lesquels ils ne le voulaient pas vraiment au départ, et qu'il n'avait été amené au Santiago Bernabéu que parce que Barcelone était si désireux de signer « Le Messi turc » de Fenerbahçe. Avançons de quelques mois, et cette supposition semble désormais complètement erronée.

Au cours des derniers mois, Güler est devenu indispensable à Xabi Alonso, et à Kylian Mbappé. Plutôt que de produire des moments à la Messi, Güler a adopté un rôle au milieu de terrain plus proche de celui de son ancien coéquipier et mentor, Mesut Özil. Les résultats ont été extrêmement positifs, car tandis que Mbappé continue de travailler ses relations sur le terrain avec ses compagnons superstars Vinicius Jr et Jude Bellingham, il a trouvé en Güler un joueur capable de lui fournir la passe décisive et de s'assurer qu'il assume au moins sa part du contrat en enchaînant les buts.

    La bataille avec le Barça

    Lorsque Güler a émergé pour la première fois comme un prodige adolescent en Turquie, c'était le Barça, avec Arsenal, qui était le plus régulièrement associé à sa signature. Les Blaugrana manquaient d'un joueur créatif de son acabit, et il y avait un sentiment en Catalogne que Güler pourrait être développé pour devenir une star de l'avenir aux côtés des talents formés au club.

    Début 2023, le président du Barça Joan Laporta a déclaré publiquement que l'accord était quasiment bouclé, à condition que Güler n'arrive qu'au début de la campagne suivante. « Aujourd'hui, le directeur sportif Deco était à Istanbul », a déclaré Laporta. « La Liga nous permet de réaliser des opérations pour la saison prochaine sans impacter le fair-play financier. Arda Güler est un joueur très talentueux que Deco apprécie beaucoup, et nous essayons de boucler l'opération. »

    Puis Madrid est intervenu. Los Blancos insistent sur le fait qu'ils avaient Güler à l'œil depuis des mois avant que le Barça ne fasse son mouvement, mais leurs rivaux du Clasico n'en étaient pas si convaincus. Madrid a offert 20 millions d'euros initiaux, avec la promesse de 10 millions supplémentaires en bonus, et a assuré à Güler qu'il aurait du temps de jeu en équipe première dès le premier jour. Laporta est ensuite sorti, dans un style très Laporta, et a insisté sur le fait que ce aurait été une énorme erreur de signer Güler de toute façon.

    « Nous nous sommes éloignés de l'opération Güler en raison de l'ampleur qu'elle prenait. Nous avons pensé que ce serait une erreur de notre part », a-t-il déclaré après que Madrid ait annoncé la signature de l'adolescent. « Il y a plus de joueurs que je pense que nous pouvons obtenir sans entrer dans une telle guerre d'enchères. Nous aurions pu nous battre pour Güler, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Nous avons une certaine ligne et nous ne la franchissons pas. Ni avec Arda ni avec d'autres joueurs qui veulent venir au Barça. »

    L'attente sous Ancelotti

    Lorsque Güler est arrivé dans la capitale espagnole, sa qualité balle au pied ne pouvait être niée, mais il y avait clairement des limitations physiques compte tenu de son stade de développement. Sans surprise, il a rapidement contracté une blessure qui l'a forcé à regarder depuis les tribunes du Bernabéu pendant des mois avant de finalement faire ses débuts en janvier 2024. Même alors, Carlo Ancelotti semblait peu convaincu.

    « Il a bien joué pendant une heure, mais évidemment il n'est pas au mieux physiquement », a déclaré l'ancien patron madrilène. « L'important était qu'il s'habitue à jouer avec l'équipe, à montrer sa qualité. Il faut être patient. Il a montré la qualité qu'il a en première période. Il a de la personnalité et du caractère, c'est vrai. C'est une bonne chose. Il se distingue par la qualité qu'il a avant tout, mais le caractère est important pour réussir au Real Madrid. »

    Güler a ensuite dû attendre davantage d'opportunités, Luka Modrić lui étant préféré à plusieurs reprises tandis que Bellingham s'épanouissait dans l'autre rôle de milieu offensif avancé. L'international turc a marqué six buts lors de ses sept dernières apparitions en Liga alors qu'Ancelotti effectuait une rotation pour remporter la Ligue des champions après avoir décroché le titre de champion, mais cela n'a guère convaincu le légendaire entraîneur italien des capacités de Güler. Il n'a été titularisé que 18 fois toutes compétitions confondues en 2024-2025, avec une moyenne de seulement 41 minutes par apparition.

    La confiance immédiate d'Alonso

    Alonso n'a, en revanche, eu aucune réserve de ce genre et a plutôt fait de Güler un élément crucial de son dispositif dès ses tout premiers matches à la tête du Real lors de la Coupe du monde des clubs. L'ex-patron du Bayer Leverkusen a fait entrer le meneur de jeu à la mi-temps lors du match d'ouverture de Madrid contre Al-Hilal, et il est ensuite resté dans le onze pour le reste de leur parcours jusqu'en demi-finale.

    Cette confiance s'est poursuivie lors de la campagne 2025-2026, où Güler a démarré 14 des 16 matches de Madrid dans toutes les compétitions jusqu'à présent, pour un bilan de trois buts et six passes décisives. Si l'on considère ses performances avec la Turquie lors des qualifications pour la Coupe du monde, il totalise 15 contributions offensives en environ 1700 minutes sur le terrain.

    En Liga, la moyenne de Güler de 0,91 contribution offensive toutes les 90 minutes pour Madrid le place dans le 98e percentile de la division, tandis que les 40 occasions qu'il a créées dans toutes les compétitions font de lui le leader parmi les joueurs des cinq grands championnats européens. Alonso a également demandé à Güler d'améliorer l'aspect défensif de son jeu, et les chiffres suggèrent qu'il est en bonne voie de le faire. Ses 0,74 interceptions par 90 minutes le placent dans le 74e percentile parmi les milieux offensifs, tandis que ses tacles gagnés, 1,78, le placent dans le 84e percentile. Ces chiffres ne sont pas exceptionnels, mais ils ne sont pas mauvais non plus, surtout pour une équipe qui a systématiquement plus le ballon que ses adversaires et qui a une réelle volonté de le récupérer aussi rapidement que possible.

    La connexion avec Mbappé

    L'élément décisif pour les ambitions madrilènes reste toutefois la connexion entre Güler et Mbappé. Le Français et Vinicius peuvent se profiler comme un duo offensif dévastateur, mais ils sont rarement sur la même longueur d'onde, ce qui peut conduire à des attaques prometteuses qui s'effondrent lorsque les deux tentent de combiner.

    En comparaison, Güler et Mbappé ont développé bien plus de connexion. Les six passes décisives du milieu turc cette saison ont toutes été pour Mbappé, et Güler a déclaré qu'ils « se comprennent très bien », tout en étant comparé à un autre duo dévastateur du Real Madrid récent. « J'aime les comparaisons entre Cristiano Ronaldo et Mesut Özil et Kylian Mbappé et Arda Güler », a déclaré le joueur de 20 ans lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait reproduire Özil, qui a offert des passes décisives à Ronaldo à 39 reprises pendant leur temps ensemble au Bernabéu. « Ils ont accompli de grandes choses, mais le succès important est toujours obtenu par une équipe, jamais juste deux joueurs. »

    La capacité de Güler à trouver une passe a aidé Mbappé à maintenir sa position centrale bien plus cette saison, le Français étant beaucoup plus enclin à combiner avec le numéro 15 de Madrid plutôt qu'à s'éloigner de la position de Güler sur la droite du trio de milieu de terrain vers son côté gauche préféré. En conséquence, le Madrid d'Alonso semble beaucoup plus équilibré qu'il ne l'était sous Ancelotti la saison dernière.

    Les questions qui subsistent

    Il reste néanmoins quelques problèmes avec la présence de Güler dans le onze. Madrid dispose d'un effectif bourré de Galactiques, et Alonso devra les garder tous heureux, quelque chose que des rapports épars suggèrent qu'il peine à gérer. L'un de ces joueurs est Bellingham, qui a fait un retour triomphal dans le onze madrilène au cours du mois dernier après s'être remis d'une opération à l'épaule. Il s'est glissé dans le poste de numéro 8 gauche aux côtés de Güler, mais des doutes subsistent quant à savoir si les deux peuvent jouer dans la même équipe, surtout si Alonso déploie également un trio offensif devant eux.

    Bellingham est immensément talentueux balle au pied, mais peut offrir un peu plus de muscle au milieu de terrain que Güler, qui est vif et plus adapté à affronter les équipes du championnat espagnol qu'il ne l'est face au meilleur que l'Europe a à offrir. Le duo a joué côte à côte contre Liverpool lors de la dernière sortie en Ligue des champions, par exemple, avec Güler poussé plus en avant sur la droite en l'absence d'un ailier pur. Sans surprise, il a été très discret à Anfield, et Alonso doit trouver un moyen d'intégrer ses meilleurs milieux offensifs dans le même système compte tenu de l'aisance avec laquelle Mbappé aime jouer devant Güler.

    L'avenir au milieu ?

    Une solution qui a été avancée est que Güler finisse par reculer dans un rôle plus profond au milieu de terrain madrilène et devienne le maître des passes que Los Blancos réclament depuis le départ à la retraite de Toni Kroos à l'été 2024. L'ex-international allemand n'est toutefois pas convaincu. « Je suis content qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu cette année pour la première fois, parce qu'il le mérite sur la base de ses capacités footballistiques et c'est un gars sur qui nous pouvons compter à l'avenir », a déclaré Kroos à Sport1. « Mais je ne crois pas aux comparaisons. Arda est aussi un type de joueur différent de moi. Sa meilleure position est beaucoup plus offensive que la mienne, donc il ne s'agit pas du tout qu'il me succède. »

    « J'ai joué à ses côtés. Il a une touche vraiment délicate, qu'il a déjà utilisée très efficacement pour le Real cette saison. C'est pourquoi j'espère qu'il continuera à avoir du temps de jeu régulier, car c'est la seule façon de s'améliorer. Alors je suis sûr qu'il pourra laisser sa marque au Real pendant de nombreuses années à venir. »

    Quoi qu'il en soit, Alonso a clairement fait savoir qu'il estime Güler très haut, et tant qu'il continue de servir le ballon sur un plateau à Mbappé, il aura une place dans l'équipe madrilène pour longtemps.

