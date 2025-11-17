Le nouveau duo Özil-Ronaldo : comment Güler et Mbappé font briller le Real

Lorsque Güler a émergé pour la première fois comme un prodige adolescent en Turquie, c'était le Barça, avec Arsenal, qui était le plus régulièrement associé à sa signature. Les Blaugrana manquaient d'un joueur créatif de son acabit, et il y avait un sentiment en Catalogne que Güler pourrait être développé pour devenir une star de l'avenir aux côtés des talents formés au club.

Début 2023, le président du Barça Joan Laporta a déclaré publiquement que l'accord était quasiment bouclé, à condition que Güler n'arrive qu'au début de la campagne suivante. « Aujourd'hui, le directeur sportif Deco était à Istanbul », a déclaré Laporta. « La Liga nous permet de réaliser des opérations pour la saison prochaine sans impacter le fair-play financier. Arda Güler est un joueur très talentueux que Deco apprécie beaucoup, et nous essayons de boucler l'opération. »

Puis Madrid est intervenu. Los Blancos insistent sur le fait qu'ils avaient Güler à l'œil depuis des mois avant que le Barça ne fasse son mouvement, mais leurs rivaux du Clasico n'en étaient pas si convaincus. Madrid a offert 20 millions d'euros initiaux, avec la promesse de 10 millions supplémentaires en bonus, et a assuré à Güler qu'il aurait du temps de jeu en équipe première dès le premier jour. Laporta est ensuite sorti, dans un style très Laporta, et a insisté sur le fait que ce aurait été une énorme erreur de signer Güler de toute façon.

« Nous nous sommes éloignés de l'opération Güler en raison de l'ampleur qu'elle prenait. Nous avons pensé que ce serait une erreur de notre part », a-t-il déclaré après que Madrid ait annoncé la signature de l'adolescent. « Il y a plus de joueurs que je pense que nous pouvons obtenir sans entrer dans une telle guerre d'enchères. Nous aurions pu nous battre pour Güler, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Nous avons une certaine ligne et nous ne la franchissons pas. Ni avec Arda ni avec d'autres joueurs qui veulent venir au Barça. »