Le nouveau duo Özil-Ronaldo : comment Güler et Mbappé font briller le Real

Pendant deux saisons, le recrutement d'Arda Güler semblait pouvoir être une erreur du Real Madrid. Il y avait même des rapports selon lesquels ils ne le voulaient pas vraiment au départ, et qu'il n'avait été amené au Santiago Bernabéu que parce que Barcelone était si désireux de signer « Le Messi turc » de Fenerbahçe. Avançons de quelques mois, et cette supposition semble désormais complètement erronée.
Au cours des derniers mois, Güler est devenu indispensable à Xabi Alonso, et à Kylian Mbappé. Plutôt que de produire des moments à la Messi, Güler a adopté un rôle au milieu de terrain plus proche de celui de son ancien coéquipier et mentor, Mesut Özil. Les résultats ont été extrêmement positifs, car tandis que Mbappé continue de travailler ses relations sur le terrain avec ses compagnons superstars Vinicius Jr et Jude Bellingham, il a trouvé en Güler un joueur capable de lui fournir la passe décisive et de s'assurer qu'il assume au moins sa part du contrat en enchaînant les buts.