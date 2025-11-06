Le message symbolique de Lautaro Martinez à Achraf Hakimi, blessé

Sur la pelouse de San Siro, Lautaro Martinez a inscrit l’ouverture du score face au Kaïrat Almaty, lançant parfaitement l’Inter Milan vers une nouvelle victoire européenne (2-1). Mais plus que le résultat, c’est la célébration de son but qui a marqué les esprits.

En levant les bras, l’Argentin a reproduit la fameuse célébration du « pingouin », geste popularisé par Achraf Hakimi après son tir au but victorieux contre l’Espagne lors du Mondial 2022. Puis, le capitaine des Nerazzurri a formé un « A » avec ses doigts, en référence au prénom de son ami blessé. Une manière pudique mais forte d’adresser un message de soutien à celui avec qui il a partagé de beaux souvenirs à Milan.

Il a immédiatement pensé à lui, confient les proches du joueur. Déjà auteur de quatre buts depuis le début de la saison en Ligue des champions, Lautaro a montré que la compétition pouvait aussi être le théâtre de gestes humains et sincères.