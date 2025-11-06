Certains gestes valent plus que mille mots. Ce mercredi soir, lors du match de Ligue des champions entre l’Inter Milan et le Kaïrat Almaty, Lautaro Martinez a marqué un but au goût particulier. L’attaquant argentin a tenu à dédier sa réalisation à Achraf Hakimi, victime d’une grave blessure à la cheville gauche la veille avec le Paris Saint-Germain. Un hommage plein d’émotion, symbolique d’une amitié née sur les pelouses de Serie A, et que le malheur du Marocain a ravivée.
Le message symbolique de Lautaro Martinez à Achraf Hakimi, blessé
Un but et une pensée immédiate pour Hakimi
Sur la pelouse de San Siro, Lautaro Martinez a inscrit l’ouverture du score face au Kaïrat Almaty, lançant parfaitement l’Inter Milan vers une nouvelle victoire européenne (2-1). Mais plus que le résultat, c’est la célébration de son but qui a marqué les esprits.
En levant les bras, l’Argentin a reproduit la fameuse célébration du « pingouin », geste popularisé par Achraf Hakimi après son tir au but victorieux contre l’Espagne lors du Mondial 2022. Puis, le capitaine des Nerazzurri a formé un « A » avec ses doigts, en référence au prénom de son ami blessé. Une manière pudique mais forte d’adresser un message de soutien à celui avec qui il a partagé de beaux souvenirs à Milan.
Il a immédiatement pensé à lui, confient les proches du joueur. Déjà auteur de quatre buts depuis le début de la saison en Ligue des champions, Lautaro a montré que la compétition pouvait aussi être le théâtre de gestes humains et sincères.
Une amitié forgée sous le maillot de l’Inter
Entre Lautaro Martinez et Achraf Hakimi, le lien s’est créé en 2020-2021, lors du passage du Marocain à l’Inter Milan. Sous la direction d’Antonio Conte, les deux joueurs ont partagé la joie d’un Scudetto glané après une saison exceptionnelle. Hakimi, arrivé du Real Madrid, avait alors conquis la Serie A par ses accélérations et ses passes décisives.
Lautaro, déjà pilier de l’attaque, avait trouvé en lui un partenaire idéal sur le plan offensif, mais surtout un ami fidèle dans le vestiaire. Même après le départ d’Hakimi pour Paris, les deux hommes sont restés en contact. Ce geste, mercredi, en est la preuve éclatante.
Une blessure qui inquiète le PSG et le Maroc
La veille du match de l’Inter, Hakimi avait quitté le terrain du Parc des Princes en grimaçant, après un tacle brutal de Luis Diaz lors du choc PSG-Bayern Munich. Les examens réalisés par le club parisien ont révélé une entorse sévère de la cheville gauche.
Le communiqué médical publié mercredi soir par le PSG évoque une absence de « plusieurs semaines ». D’après les informations de RMC Sport, la durée d’indisponibilité du latéral marocain serait estimée entre six et huit semaines. Un coup dur pour Luis Enrique, qui perd l’un de ses cadres, mais aussi pour le Maroc, qui pourrait devoir se passer de son vice-capitaine pour le début de la Coupe d’Afrique des nations (prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026).
La réaction touchante d’Achraf Hakimi
Touché par le geste de son ancien coéquipier, Achraf Hakimi n’a pas tardé à réagir. Depuis son lit de repos, le défenseur du PSG a repartagé en story Instagram la publication officielle de la Serie A mettant en avant l’hommage de Lautaro Martinez, accompagnée d’un simple cœur. Une manière discrète de dire merci.
Ce geste, sincère et émouvant, a fait le tour des réseaux sociaux. Les supporters parisiens, milanais et marocains ont salué la classe du capitaine de l’Inter, capable de célébrer la victoire tout en pensant à un ami blessé.
Un symbole fort du respect entre anciens coéquipiers
Dans un football souvent critiqué pour son individualisme, cette scène rappelle que la solidarité et l’amitié existent encore entre les joueurs. Lautaro Martinez a prouvé que la réussite n’empêche pas la compassion, et qu’un simple geste peut toucher tout un public.
Pour Hakimi, ce message aura certainement adouci une période difficile, alors qu’il entame une course contre la montre pour retrouver les terrains. Une chose est sûre : son ancien partenaire de Milan ne l’a pas oublié.