Le film Formula 1 avec Brad Pitt est-il disponible sur Netflix ou Apple ?

Brad Pitt en pilote de F1, ça cartonne en salles. Mais où et quand pourra-t-on voir le film chez soi ? Voici toutes les infos à jour.

Sorti en fanfare dans les salles du monde entier, Formula 1 s’impose comme l’un des cartons cinéma de l’été 2025. Porté par Brad Pitt, ce film d’action sous haute tension plonge le spectateur dans l’univers impitoyable de la course automobile. Mais tandis que les fans affluent en salles, une question revient sans cesse parmi les cinéphiles : quand et où pourra-t-on regarder Formula 1 en streaming ? Est-il prévu sur Netflix ? Sur Apple TV+ ? Sur Prime Video ? On fait le point.