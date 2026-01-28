Le corps a lâché, le rêve s'envole : Paul Pogba, chronique d'un fiasco annoncé à Monaco

L'histoire était belle sur le papier : le phénix renaissant de ses cendres après 18 mois de suspension pour prise de DHEA, prêt à conquérir la Ligue 1 et à forcer la porte des Bleus. Mais la réalité physiologique est impitoyable. Depuis sa signature en juin 2025, Paul Pogba est un fantôme au centre d'entraînement de la Turbie.

Son bilan sportif tient sur un post-it : une entrée de cinq minutes contre Rennes le 22 novembre, une autre contre le PSG, et 21 minutes contre Brest. C'est tout. Trente minutes de football professionnel en deux ans et demi. Le "programme de remise en forme" s'est transformé en chemin de croix. Arrivé hors de forme, il a d'abord soigné une cuisse, puis une entorse de la cheville, avant que son mollet ne lâche mi-décembre. L'enchaînement de ces pépins musculaires raconte une histoire simple et tragique : celle d'un athlète de haut niveau dont le corps, après une trop longue inactivité, rejette la charge de travail nécessaire au football moderne.