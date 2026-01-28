Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Paul Pogba GFXGOAL
Krishan Davis

Le corps a lâché, le rêve s'envole : Paul Pogba, chronique d'un fiasco annoncé à Monaco

Ce mercredi soir, l'AS Monaco reçoit la Juventus Turin en Ligue des Champions pour un match qui devait être celui de la grande rédemption. Paul Pogba, libéré de sa suspension pour dopage et recruté par le club de la Principauté l'été dernier, rêvait d'affronter son ancienne équipe les yeux dans les yeux. La réalité est cruelle : à bientôt 33 ans, le champion du monde 2018 n'a disputé que 30 minutes de jeu cette saison, miné par un corps qui ne suit plus. Entre un physique en ruines, une direction monégasque qui prépare déjà le divorce et un rêve de Mondial 2026 qui part en fumée, retour sur l'échec cuisant d'un comeback impossible.

L'histoire était belle sur le papier : le phénix renaissant de ses cendres après 18 mois de suspension pour prise de DHEA, prêt à conquérir la Ligue 1 et à forcer la porte des Bleus. Mais la réalité physiologique est impitoyable. Depuis sa signature en juin 2025, Paul Pogba est un fantôme au centre d'entraînement de la Turbie.

Son bilan sportif tient sur un post-it : une entrée de cinq minutes contre Rennes le 22 novembre, une autre contre le PSG, et 21 minutes contre Brest. C'est tout. Trente minutes de football professionnel en deux ans et demi. Le "programme de remise en forme" s'est transformé en chemin de croix. Arrivé hors de forme, il a d'abord soigné une cuisse, puis une entorse de la cheville, avant que son mollet ne lâche mi-décembre. L'enchaînement de ces pépins musculaires raconte une histoire simple et tragique : celle d'un athlète de haut niveau dont le corps, après une trop longue inactivité, rejette la charge de travail nécessaire au football moderne.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP

    Le rendez-vous manqué avec la Vieille Dame

    La symbolique de ce mercredi soir est douloureuse. La Juventus, le club où il est devenu roi puis paria, débarque à Louis-II. Pogba avait des comptes à régler avec une institution qu'il a critiquée pour son manque de soutien durant sa suspension. Il voulait prouver aux Bianconeri qu'ils avaient eu tort de résilier son contrat.

    Au lieu de cela, s'il est apte (ce qui reste un mystère jusqu'à la dernière minute), ce ne sera que pour un rôle de figurant. Cette rencontre devait être le sommet de sa saison, le moment où il rappelait à l'Europe qu'il était encore "La Pioche". Elle risque d'être le triste miroir de son déclin. Voir ses anciens coéquipiers courir à une intensité qu'il ne peut plus suivre ne fera qu'accentuer le sentiment de gâchis.

    • Publicité
  • paul-pogba(C)Getty Images

    Monaco prépare déjà le divorce

    En coulisses, la patience de l'AS Monaco a atteint ses limites. Le club, actuellement enlisé en milieu de tableau de Ligue 1, avait besoin d'un leader, pas d'une mascotte à l'infirmerie. Thiago Scuro, le directeur général du club, ne cache plus sa frustration : « Le plan ne fonctionne pas comme prévu. Paul est perturbé. »

    Les mots sont choisis, mais le message est clair. Scuro a même évoqué publiquement l'existence de clauses dans le contrat de Pogba (qui court jusqu'en 2027) permettant de rediscuter de l'avenir dès cet été. En clair : Monaco envisage sérieusement de couper les ponts. Le pari marketing et sportif s'est transformé en boulet financier et médical. Si Pogba ne parvient pas à enchaîner les matchs d'ici mai, son aventure sur le Rocher pourrait se terminer aussi brutalement qu'elle a commencé.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MONACOAFP

    Adieu l'Amérique : le Mondial 2026 est une utopie

    La conséquence la plus déchirante de cet échec monégasque concerne l'équipe de France. Pogba avait fait du Mondial 2026 aux États-Unis son "Everest". Il voulait offrir une dernière danse aux Bleus. Didier Deschamps, fidèle parmi les fidèles, a toujours laissé la porte entrouverte, mais à condition que le joueur soit compétitif.

    Aujourd'hui, cette porte est verrouillée à double tour. « Si je ne suis pas fit, l'équipe de France, c'est mort », avait-il lui-même lucide en novembre. Franck Leboeuf lui donne « 5% de chance » par pure gentillesse. Avec un milieu de terrain tricolore dense (Tchouaméni, Camavinga, Zaïre-Emery, Koné), Deschamps ne peut pas se permettre d'emmener un joueur de 33 ans qui ne joue pas. Le rêve américain s'est brisé sur la pelouse d'entraînement de la Turbie, et il est temps pour le football français de faire son deuil de Paul Pogba.

0