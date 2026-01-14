Sur le papier, l'idée avait de l'allure. En attirant Paul Pogba, l’AS Monaco ne s'offrait pas seulement un nom, mais l'espoir de voir un champion du monde redonner de l'éclat à son milieu de terrain. C'était un coup de poker assumé. Sauf qu'aujourd'hui, le pari prend l'eau. À force de reports et de passages à l’infirmerie, ce n’est plus seulement son corps qui pose problème, mais le timing : la saison avance, et elle n'attend pas Paul Pogba.
Monaco avance sans lui : le retour de Pogba, un projet en stand-by
Un scénario qui a déraillé
Le plan de départ semblait pourtant limpide : une remise en route progressive, quelques bouts de matchs à l'automne pour retrouver des sensations, avant de redevenir un titulaire indiscutable au cœur de l’hiver. Mais la réalité du terrain a balayé la théorie. Les pépins physiques se sont accumulés, repoussant l'échéance encore et encore. Le constat est dur, mais réel : son temps de jeu est famélique. Pour exister en Ligue 1, il faut du rythme, et Pogba n'en a pas. Ce qui devait être une montée en puissance ressemble de plus en plus à une course contre-la-montre perdue d'avance.
Monaco ne peut plus l'attendre
Pendant que Pogba se soigne, Monaco doit avancer. Le club a des impératifs de résultats et un classement à tenir. Sébastien Pocognoli (comme Adi Hutter) et son staff ont dû apprendre à composer sans lui, non par choix tactique, mais par pure nécessité. Résultat : le milieu français sort peu à peu des radars. Ce n'est pas une mise au placard, simplement du pragmatisme. L'équipe a trouvé son équilibre et ne peut pas baser sa stratégie sur une hypothèse, aussi talentueuse soit-elle. Le "facteur X" tant attendu est devenu un spectateur malgré lui.
Les Bleus, un horizon qui s'estompe
Derrière ce retour compliqué se cache l'autre grand enjeu : l'équipe de France. La Coupe du monde 2026 a longtemps servi de carotte pour motiver ce come-back. Mais aujourd'hui, le sujet devient tabou. Didier Deschamps a besoin de certitudes, pas de souvenirs. Le football international ne pardonne pas l'à-peu-près, et il devient difficile d'imaginer une convocation sans une sérieuse enfilade de matchs pleins.
Personne n'a envie d'enterrer Paul Pogba. Le talent est là, intact. Mais le football moderne exige une intensité immédiate. À Monaco comme chez les Bleus, la question n’est plus vraiment de savoir si la Pioche peut revenir, mais quand. Et surtout, s'il ne sera pas trop tard.