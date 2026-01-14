Monaco avance sans lui : le retour de Pogba, un projet en stand-by

Derrière ce retour compliqué se cache l'autre grand enjeu : l'équipe de France. La Coupe du monde 2026 a longtemps servi de carotte pour motiver ce come-back. Mais aujourd'hui, le sujet devient tabou. Didier Deschamps a besoin de certitudes, pas de souvenirs. Le football international ne pardonne pas l'à-peu-près, et il devient difficile d'imaginer une convocation sans une sérieuse enfilade de matchs pleins.

Personne n'a envie d'enterrer Paul Pogba. Le talent est là, intact. Mais le football moderne exige une intensité immédiate. À Monaco comme chez les Bleus, la question n’est plus vraiment de savoir si la Pioche peut revenir, mais quand. Et surtout, s'il ne sera pas trop tard.