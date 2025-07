Lamine Yamal : Il a choisi d'avoir 18 ans, pas de gagner le Ballon d'Or

Candidat au Ballon d'Or, Lamine Yamal a vu sa trajectoire brisée par une fête d'anniversaire polémique. Analyse d'un gâchis et d'un choix lourd de sens.

Le chemin vers le Ballon d'Or semblait tout tracé. Après une saison historique avec le FC Barcelone, Lamine Yamal n'était plus un simple prodige, mais un candidat légitime, peut-être même le favori, à la récompense individuelle suprême. À 18 ans à peine, il avait l'opportunité d'entrer dans la légende. Mais le football de très haut niveau est un monde qui exige plus que du talent. Et c'est en dehors des terrains, lors de la célébration de sa majorité, que le jeune homme a probablement fait le choix qui définira son année 2025, et peut-être bien plus : celui de la fête éphémère, au détriment de la gloire éternelle.