La sortie impressionnante de Luka Modric sur Zinédine Zidane

Quand le nom de Zidane revient dans la conversation, son regard change. Le respect transparaît immédiatement. L’ancien Ballon d’Or n’a d’ailleurs pas cherché à masquer l’admiration qu’il porte à celui qui l’a dirigé lors de la période la plus triomphale du Real moderne.

Ses mots suffisent à saisir l’importance de ce lien : « Trois Ligues des champions d’affilée… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l’équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun, il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l’effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes. Cette période passée avec lui fut exceptionnelle ».

Ces phrases résument ce que fut pour Modrić la relation avec Zidane : un mélange de confiance totale, de respect instinctif et de certitudes partagées.