À 40 ans, Luka Modrić continue de surprendre. Installé à l’AC Milan où il s’impose malgré le poids des années, le milieu croate a offert une plongée rare dans les coulisses de son immense parcours lors d’une interview donnée à la chaîne YouTube croate Neuspjeh prvaka. En revenant sur ses treize années passées au Real Madrid, il a dressé un portrait vibrant des entraîneurs qu’il a côtoyés. Et si plusieurs techniciens ont marqué son passage en Espagne, un seul a suscité chez lui une émotion particulière : Zinédine Zidane.
La sortie impressionnante de Luka Modric sur Zinédine Zidane
Un retour sur treize ans d’excellence madrilène
Installé aujourd’hui en Serie A, Modrić n’a rien oublié de ce long chapitre madrilène où il a touché les sommets européens. Il se remémore ses débuts dans un vestiaire où la pression ne laissait aucune place au relâchement. Durant cette période, il a rencontré des entraîneurs majeurs : José Mourinho, Carlo Ancelotti et, surtout, Zinédine Zidane, avec qui il a vécu certains de ses plus grands instants.
Sous les ordres de ces géants du banc, le Croate a façonné un palmarès et un style uniques. Il n’a pas éludé la difficulté d’évoluer dans un club où chaque saison exige des titres. Pourtant, il parle aujourd’hui de cette période avec une sûreté tranquille, celle d’un joueur qui sait ce qu’il doit à ces hommes.
Zidane, une figure qui l’a marqué à jamais
Quand le nom de Zidane revient dans la conversation, son regard change. Le respect transparaît immédiatement. L’ancien Ballon d’Or n’a d’ailleurs pas cherché à masquer l’admiration qu’il porte à celui qui l’a dirigé lors de la période la plus triomphale du Real moderne.
Ses mots suffisent à saisir l’importance de ce lien : « Trois Ligues des champions d’affilée… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l’équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun, il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l’effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes. Cette période passée avec lui fut exceptionnelle ».
Ces phrases résument ce que fut pour Modrić la relation avec Zidane : un mélange de confiance totale, de respect instinctif et de certitudes partagées.
Une trace durable dans la mémoire du Croate
Aujourd’hui encore, alors qu’il écrit les dernières lignes de sa carrière en Italie, Modrić garde en lui l’empreinte de cette collaboration unique. Ce passage avec Zidane demeure un repère, presque un modèle. Et son témoignage rappelle à quel point certaines rencontres peuvent façonner une carrière entière.