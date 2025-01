La sortie forte de Kylian Mbappé sur les Bleus : "La France est comme..."

Real Madrid vs Salzburg

Kylian Mbappé évoque son retour en équipe de France en mars et lève le voile sur ses intentions après des mois marqués par des absences polémiques.

Kylian Mbappé, absent lors des derniers rassemblements d'octobre et novembre, a confirmé son envie de retrouver l'équipe de France en mars prochain. À 26 ans, le capitaine des Bleus compte bien être présent pour les quarts de finale aller-retour de la Ligue des Nations face à la Croatie les 20 et 23 mars. Lors d’une conférence de presse avant le match crucial entre le Real Madrid et Salzbourg en Ligue des champions, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a mis fin aux spéculations autour de son avenir en sélection.