La Russie réintégrée aux compétitions internationales ? Infantino lâche une énorme bombe

Le sujet semblait figé depuis trois ans. Il ne l’est plus vraiment. Lors d’un entretien accordé à Sky Sports News, Gianni Infantino, président de la FIFA, a surpris en évoquant ouvertement un possible retour de la Russie dans les compétitions internationales. Un tournant verbal fort, alors que le pays reste exclu depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Face aux caméras de la chaîne britannique, le patron du football mondial s’est montré fidèle à une ligne qu’il revendique depuis longtemps. « Je suis toujours contre les interdictions », a-t-il affirmé, avant d’aborder plusieurs thèmes sensibles : boycott de la prochaine Coupe du monde, inflation du prix des billets, Prix de la paix attribué à Donald Trump… et donc la Russie.