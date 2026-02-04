La nouvelle sortie choquante de Deschamps sur Mbappé : "Il ne les fera pas"

Face aux critiques sur le pressing et le repli défensif, le sélectionneur n’a pas esquivé. Interrogé sur l’investissement de l’attaquant du Real Madrid, Deschamps a clairement refusé l’idée d’un joueur absent de l’effort collectif. Il a même ironisé sur les attentes chiffrées, rappelant que tous les profils n’offrent pas la même dépense énergétique.

« C’est votre analyse, je considère que ce n’est pas le cas, même si certains peuvent courir moins que d’autres. Si vous voulez qu’il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas », a lâché le sélectionneur national dans des propos rapportés par Foot Mercato, avant de poursuivre : « Kylian, vous l’aimez, vous ne l’aimez pas, mais les jeunes l’adorent. Vous avez l’image d’un gars égoïste, individualiste, et certes un attaquant doit aussi être égoïste, mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement de l’équipe de France, il se comporte en capitaine ».