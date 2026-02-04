Depuis des années, le jeu sans ballon de Kylian Mbappé alimente les discussions. Génie à préserver ou star trop centrée sur ses statistiques, le débat ne s’éteint jamais. Cette fois, c’est Didier Deschamps qui a remis une pièce dans la machine, en répondant sans détour à une question jugée sensible.
La nouvelle sortie choquante de Deschamps sur Mbappé : "Il ne les fera pas"
Deschamps prend la défense de Kylian Mbappé
Face aux critiques sur le pressing et le repli défensif, le sélectionneur n’a pas esquivé. Interrogé sur l’investissement de l’attaquant du Real Madrid, Deschamps a clairement refusé l’idée d’un joueur absent de l’effort collectif. Il a même ironisé sur les attentes chiffrées, rappelant que tous les profils n’offrent pas la même dépense énergétique.
« C’est votre analyse, je considère que ce n’est pas le cas, même si certains peuvent courir moins que d’autres. Si vous voulez qu’il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas », a lâché le sélectionneur national dans des propos rapportés par Foot Mercato, avant de poursuivre : « Kylian, vous l’aimez, vous ne l’aimez pas, mais les jeunes l’adorent. Vous avez l’image d’un gars égoïste, individualiste, et certes un attaquant doit aussi être égoïste, mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement de l’équipe de France, il se comporte en capitaine ».
Mbappé, capitaine sans kilomètres superflus
Par cette sortie, Didier Deschamps assume une réalité connue dans le football moderne. Mbappé ne sera jamais un roi du pressing. Son influence se mesure ailleurs. Le sélectionneur insiste sur son rôle de leader, sur son comportement au quotidien et sur l’exemple qu’il renvoie au groupe France, notamment auprès des plus jeunes.
Des chiffres qui parlent pour Madrid et les Bleus
Malgré une saison freinée par des pépins physiques, l’attaquant français continue d’empiler les statistiques avec le Real Madrid. Dans un contexte collectif parfois poussif, Mbappé affiche une efficacité impressionnante. En trente apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 37 buts et délivré cinq passes décisives. Une production qui explique pourquoi son sélectionneur accepte volontiers qu’il paie en buts, pas en kilomètres.
Au Real comme chez les Bleus, le débat persiste, mais les entraîneurs tranchent souvent avec pragmatisme, préférant sécuriser l’arme offensive plutôt que diluer son énergie dans les grands rendez-vous.