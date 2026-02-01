Real Madrid - Rayo (2-1) : Mbappé sauve les meubles à la 100e minute !

Le Bernabéu a grondé, le Bernabéu a tremblé, mais le Bernabéu a fini par exulter, pendu aux lèvres de son nouveau messie. Dans une ambiance de fin de règne et de tensions palpables, le Real Madrid a évité le naufrage d'un cheveu face au Rayo Vallecano, s'imposant à l'arraché sur un penalty tardif (2-1). Une victoire qui ne guérit rien, qui masque à peine les plaies béantes d'un collectif malade, mais qui permet aux hommes d'Alvaro Arbeloa de rester en vie dans la course au titre. Et comme souvent, c'est Kylian Mbappé, froid comme la justice, qui a enfilé le costume de sauveur au bout de la partie.