Le Bernabéu a grondé, le Bernabéu a tremblé, mais le Bernabéu a fini par exulter, pendu aux lèvres de son nouveau messie. Dans une ambiance de fin de règne et de tensions palpables, le Real Madrid a évité le naufrage d'un cheveu face au Rayo Vallecano, s'imposant à l'arraché sur un penalty tardif (2-1). Une victoire qui ne guérit rien, qui masque à peine les plaies béantes d'un collectif malade, mais qui permet aux hommes d'Alvaro Arbeloa de rester en vie dans la course au titre. Et comme souvent, c'est Kylian Mbappé, froid comme la justice, qui a enfilé le costume de sauveur au bout de la partie.
Real Madrid - Rayo (2-1) : Mbappé sauve les meubles à la 100e minute !
- Getty Images Sport
Vinicius répond aux sifflets, Bellingham casse
Le début de match fut un calvaire pour les nerfs. Accueilli par une bronca monumentale, Vinicius Junior a d'abord sombré avant de ressusciter. À la 15e minute, le Brésilien, piqué au vif, signait un slalom d'anthologie ponctué d'une frappe en lucarne pour ouvrir le score (1-0). Une réponse de champion aux sifflets de son propre public. Mais la joie fut de courte durée. Jude Bellingham, le génie anglais, voyait son corps lâcher une nouvelle fois, stoppé net par une blessure musculaire en plein sprint (8e). La poisse ne lâche pas la Maison Blanche.
- Getty Images Sport
Le Rayo punit, le Real doute
Au retour des vestiaires, les vieux démons madrilènes ont ressurgi. Jorge De Frutos, l'ancien de la maison, profitait de l'apathie coupable d'une défense expérimentale (Tchouaméni en charnière, Camavinga latéral) pour égaliser (1-1, 49e). Le Bernabéu, impitoyable, reprenait ses sifflets. Le Real tanguait, menacé par les contres tranchants d'un Rayo audacieux, et sauvé par un Courtois encore décisif face à Rațiu. Même Mbappé, jusque-là discret, touchait du bois sur un contre éclair face à une cage vide (68e).
- Getty Images Sport
Mbappé, le sang-froid du buteur
Mais l'histoire de ce Real s'écrit souvent dans le temps additionnel. Alors que le Rayo, réduit à dix après l'expulsion logique de Pathé Ciss (80e), tenait héroïquement son point, la bascule a eu lieu à la 98e minute. Une faute naïve de Mendy sur Brahim Diaz offrait un penalty inespéré aux Merengues. Kylian Mbappé ne tremblait pas. À la 100e minute, le Français transformait la sentence pour inscrire son 37e but de la saison (toutes compétitions confondues) et offrir trois points vitaux aux siens.
- Getty Images Sport
Un miracle nommé Kylian
Le Real Madrid "pende de un hilo" (ne tient qu'à un fil), et ce fil s'appelle Kylian Mbappé. Sans son efficacité clinique et son sang-froid dans les moments critiques, la saison madrilène aurait déjà viré au cauchemar. Arbeloa peut souffler, son équipe reste au contact du Barça (à un point), mais le contenu inquiétant et la fracture avec le public promettent des lendemains agités. Seul Mbappé semble immunisé contre la crise, portant à bout de bras un géant aux pieds d'argile.