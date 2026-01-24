Ce samedi soir, l’Estadio de La Cerámica devient le centre de gravité du football espagnol. Villarreal et le Real Madrid, respectivement troisième et deuxième de LaLiga, se retrouvent pour un duel qui pèse lourd dans la course au titre. À quelques heures du coup d’envoi, une tendance claire se dégage : Álvaro Arbeloa n’a pas l’intention de reconduire un schéma classique.
La composition du Real Madrid contre Villarreal a fuité, Arbeloa modifie tout
- Getty Images Sport
Un test grandeur nature après l’euphorie européenne
Le Real Madrid arrive lancé. La démonstration face à l’AS Monaco, balayé 6-1 en Ligue des champions, a marqué les esprits. Intensité, efficacité, maîtrise. Tout y était. Reste une question, simple et brutale : confirmation ou simple soirée parfaite sans lendemain ?
Álvaro Arbeloa aborde ce rendez-vous avec sérénité. L’entraîneur madrilène affiche une confiance intacte, convaincu que son groupe peut répéter ce niveau face à une équipe de Villarreal solide, constante et redoutable à domicile.
- Getty Images Sport
Des retours importants, un secteur décimé
Bonne nouvelle pour le staff : Rodrygo Goes réintègre le groupe après avoir laissé sa blessure derrière lui. Brahim Díaz effectue aussi son retour, tout juste revenu de la Coupe d’Afrique des Nations perdue contre le Sénégal en finale (1-0). Deux options offensives supplémentaires qui offrent plus de flexibilité.
Raúl Asensio, sorti prématurément lors du dernier match européen, semble opérationnel. Il devrait former la charnière centrale avec Dean Huijsen. Un duo jeune, mais déjà bien rodé.
En revanche, la liste des absents s’allonge. Aurélien Tchouaméni purge une suspension après son cinquième carton jaune reçu face à Levante UD. Éder Militão, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold restent indisponibles, tous encore à l’infirmerie.
- AFP
Une défense remodelée, Courtois en pilier
Sans surprise, Thibaut Courtois garde les clés du but. Devant lui, Fede Valverde continue son intérim sur le flanc droit, un rôle qu’il assume avec sérieux depuis plusieurs semaines. À gauche, Álvaro Carreras devrait enchaîner après avoir manqué le choc européen face à Monaco.
Ce bricolage défensif impose des ajustements constants. Arbeloa assume. Il préfère l’équilibre global à une rigidité tactique.
- AFP
Camavinga revient au cœur du jeu, une attaque sans surprise
Le vrai changement se situe au milieu. Utilisé comme latéral gauche contre Monaco, Eduardo Camavinga retrouve sa zone naturelle. Avec l’absence de Tchouaméni, le Français devrait évoluer aux côtés de Jude Bellingham et d’Arda Güler.
Un trio plus créatif, plus mobile aussi. Moins de puissance brute, davantage de maîtrise technique. Un pari assumé pour contrôler les temps forts.
En attaque, Arbeloa ne touche pas à ce qui fonctionne. Franco Mastantuono occupera le côté droit. Vinicius Junior animera l’aile gauche comme à l’accoutumée. Kylian Mbappé mènera la ligne offensive. Vitesse, percussion, imprévisibilité. Villarreal est prévenu.
La compo attendue du Real contre Villarreal :
Courtois - Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras - Camavinga, Bellingham, Güler - Mastantuono, Vinicius, Mbappé.