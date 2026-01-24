La composition du Real Madrid contre Villarreal a fuité, Arbeloa modifie tout

Le Real Madrid arrive lancé. La démonstration face à l’AS Monaco, balayé 6-1 en Ligue des champions, a marqué les esprits. Intensité, efficacité, maîtrise. Tout y était. Reste une question, simple et brutale : confirmation ou simple soirée parfaite sans lendemain ?

Álvaro Arbeloa aborde ce rendez-vous avec sérénité. L’entraîneur madrilène affiche une confiance intacte, convaincu que son groupe peut répéter ce niveau face à une équipe de Villarreal solide, constante et redoutable à domicile.